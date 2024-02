Así lo señaló el gerente general de la compañía, David Bigio, quien sostuvo que dentro de los planes de la empresa figura sumar tres locales a los siete estacionamientos actuales con los que ya cuenta la firma. El interés para el desarrollo de estos negocios está sobre los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco o Cercado de Lima.

“Son áreas interesantes donde quisiéramos ampliar presencia como empresa. Buscamos espacios no tan pequeños, dado que para que el negocio sea rentable debe tener, por lo menos, capacidad para 25 vehículos”, remarcó.

En ese sentido, el representante indicó que la implementación de un estacionamiento demanda una inversión cercana a los US$ 30,000. Adicionalmente, el alquiler del espacio implica entre US$ 7,000 y US$ 8,000.

“Solo uno de los siete espacios que tenemos es propio. Luego, todos los demás son áreas que han sido alquiladas”, manifestó.

Actualmente, Tu Parqueo cuenta con playas de estacionamiento en San Isidro, Barranco, La Victoria, Breña y Cercado de Lima. En estos puntos, la ocupación es de aproximadamente el 80%.

Respecto a los precios que involucra el servicio, Bigio afirmó que aproximadamente el 55% del total de ingresos es generado por los clientes eventuales, quienes pagan el estacionamiento por horas. El otro 45% es representado por clientes abonados, los cuales contratan con una membresía mensual.

“Los precios varían de acuerdo a la zona; por ejemplo, en San Isidro se manejan tarifas más altas que en La Victoria o Cercado de Lima”, refirió.

A ello, agregó que otro mercado interesante es la zona norte de Lima, el cual es muy grande y tiene un enorme potencial. No obstante, lamentó la alta informalidad que existe en esta parte de la capital.

Negocio de valet parking

Bigio sostuvo que el negocio de Tu Parqueo; además, de las playas de estacionamiento, también involucra el valet parking, donde tiene la administración de las cocheras de cinco locales, tales como los restaurantes Astrid y Gastón, Las Tranqueras, el Estadio Monumental, entre otros.

“Si bien los márgenes son pequeños y la competencia es alta, queremos mantener presencia en esta línea de negocio”, señaló el vocero.

De momento, el interés de la empresa para crecer con el valet parking es a través de las cocheras de los restaurantes, sobre todo de Miraflores y San Isidro. “Vemos un importante potencial en este tipo de negocios y queremos captarlos aún cuando el mercado está bien competitivo”, destacó.

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.

