Este miércoles 27 de mayo se realizó la audiencia de control de acusación contra Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. El Poder Judicial tenía que determinar si se lleva a juicio oral o no al también congresista por el delito de falsa declaración de aportes y gastos de campaña entre 2018 y 2020; no obstante, se acordó reprogramarla para el 4 de junio.

“Reprógramese la presente audiencia para el jueves 4 de junio (a las 3:30 pm). En la próxima fecha vamos a resolver el pedido de nulidad y vamos a decidir el derrotero de esta audiencia”, enfatizó el magistrado.

Según la defensa legal de Sánchez Palomino, tanto él como su hermano William no deberían estar en el proceso legal por fraude en la administración de personas jurídicas debido a que una sala superior declaró infundada una excepción de improcedencia de acción.

“Él ya no tiene ninguna causa pendiente, no hay hechos pendientes para él”, indicó su abogado.

No obstante, el Ministerio Público —que exige una pena de 5 años y 4 meses de prisión para Roberto Sánchez— mencionó que el proceso debe seguir por otros delitos que no fueron archivados por la referida instancia superior.

Presunta omisión de aportes de campaña abre nuevo frente judicial para Roberto Sánchez. Foto: GEC

¿De qué se acusa a Roberto Sánchez?

La acusación del fiscal Humberto Ruiz refiere que Sánchez falsificó información sobre los aportes que recibió Juntos por el Perú: indicó que no habría obtenido ningún sol, pero ello sería inexacto porque en la cuenta de su hermano William se encontraron S/ 204,951.

Además, se le atribuye que dio datos falsos en su información financiera anual en ejercicios pasados: en 2019 se encontraron montos por S/ 75,700 y en 2020, declaró S/ 27,400 pero como parte de un “aporte en especie por el uso del local partidario”, hecho que ha sido negado por Edwin Espinoza, el presunto aportante.