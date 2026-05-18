En abril, aunque aún no hay cifra oficial de crecimiento, los indicadores adelantados muestran que también habría tenido un resultado favorable. Según la data expuesta por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Programa Monetario, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) Interno, el consumo interno de cemento y las importaciones de bienes de consumo y de capital, mostraron, al cuarto mes, un desempeño positivo.

Con lo mencionado, para Elmer Cuba, socio de Macroconsult, la economía va aún a un buen ritmo: habría crecido entre 3.4% - 3.5% en los primeros 4 meses del año.

Elecciones y escenarios

Si bien la economía avanza, hay riesgos que la rodean. Desde el lado externo, la consultora reconoce tres puntos base para este y el próximo año: economía global creciendo aún en línea con su promedio histórico, conflicto en Medio Oriente se disipa en el segundo semestre de este 2026, y precios de materias primas favorables.

Desde el lado interno, el país aún intenta superar la etapa electoral. Aun así, se considera como escenario base un alto ruido político (desde el Congreso de la República o de la calle), leyes para ganar soporte político y choque climático (El Niño Costero) contenido.

Si bien ya el conteo al 100% de hace unos días había confirmado quiénes finalmente pasaron a segunda vuelta, ayer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo oficializó: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se enfrentarán en las urnas el próximo 7 de junio.

Tomando en cuenta la posición y propuestas de ambos candidatos, expuestas hasta la fecha, Macroconsult proyectó y compartió con Gestión cómo se movería la economía, e indicadores clave, en ambos escenarios.

Si Keiko Fujimori gana las elecciones, se vería una economía que crecería 3.2% este año y 3.5% en el 2027. Esto considera que las expectativas se mantienen optimistas, se ve impulso a proyectos y sectores específicos, inversión y consumo privado dinámicos y un gasto público al alza, pero con un populismo moderado por presión social.

En contraste, si Roberto Sánchez triunfa en el proceso electoral, la economía se expandiría 2.1% este año y 1.5% en el 2027. Esto considera que las expectativas empresariales retroceden, se frenan motores de inversión privada, ahorro precautorio de las familias, incumplimiento sucesivo de la regla fiscal y postura radical contenida.

Escenarios económicos. Fuente: Macroconsult, compartido con Gestión.

“Uno de los candidatos [Roberto Sánchez] provocaría un aumento del dólar, paralizaciones de inversión privada, entre otros. Si ganase, la inversión privada que creció el año pasado 10%, crecería solo 3.4% en este 2026 y estaría en 0% en el 2027. Eso es distinto a la otra candidata [Keiko Fujimori]. Ella y su partido han sido defensores del modelo económico, aunque en el último periodo se ha vuelto populista en el lado fiscal [...]”, comentó Cuba a este diario.

Escenarios económicos. Fuente: Macroconsult, compartido con Gestión.

Como se mencionó, según los cálculos de Macroconsult, en un escenario, la inversión privada puede deteriorarse hasta caer o, del lado contrario, mantenerse en terreno positivo. Como consecuencia, se impactaría el empleo.

“El empleo de calidad, formal, podría dejar de crecer [si se deteriora la inversión privada]. O, si se crea, será un crecimiento vegetativo. Sin embargo, expulsaría a los jóvenes al sector informal, al autoempleo o fuera del Perú, dependiendo de cada caso”, alertó.

Escenarios económicos. Fuente: Macroconsult, compartido con Gestión.

Escenarios económicos. Fuente: Macroconsult, compartido con Gestión.

El economista agregó que Fuerza Popular tiene casi la mitad de los 60 senadores y el 31% de los 130 diputados: “Esto más un eventual apoyo de Renovación Popular en el Parlamento, te garantiza que no sería vacada. Eso es importante porque en los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes. [Sin vacancias de por medio], volveríamos a la ‘normalidad’, con un Gobierno de 5 años”.

Si bien, en línea con distintos analistas, el economista reconoció que el Senado será un buen “candado” para cualquier política contraria al impulso del país, también reconoció –recordando el golpe a la institucionalidad del expresidente Pedro Castillo– que desde el Gobierno también se puede hacer daño.

Lo urgente más allá del candidato

Cuba resaltó aquello que no es negociable en los primeros días del próximo Gobierno, más allá quien sea el ganador. “Si realmente queremos que la pobreza siga cayendo y que las personas aumenten su bienestar, tenemos que apuntar al crecimiento económico. Eso implica modernizar el Estado y ampliar la inversión privada. Eso es lo urgente”, fue enfático.

Añadió que el foco también recae en estabilizar el tema fiscal: “Ya el Consejo Fiscal ha mostrado gráficos dantescos de cómo en un solo periodo gubernamental, es decir, 5 años, si no se hace nada, la deuda pública puede llegar al 41% del PBI. Eso ya viola las reglas fiscales”.

“Sería terrible que no hagamos caso al Consejo Fiscal, Perú pierda grado de inversión y no crezcamos. El mandato es para los dos [candidatos] porque la economía es una sola ”, puntualizó.

“El empleo de calidad, formal, podría dejar de crecer [si se deteriora la inversión privada]. O, si se crea, será un crecimiento vegetativo. Sin embargo, expulsaría a los jóvenes al sector informal, al autoempleo o fuera del Perú, dependiendo de cada caso”, alertó Elmer Cuba. (Foto: Renzo Salazar)

Entre incentivos y más impuestos: propuestas de candidatos

Ya con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en segunda vuelta, vale la pena recordar cuáles son sus propuestas electorales expuestas en sus planes de gobierno. Esta vez se pondrá el reflector en las iniciativas tributarias de ambos candidatos.

Fuerza Popular apuntará a una formalización de las unidades de negocio, mediante la creación de incentivos, como los beneficios tributarios temporales. Otro aspecto que destaca es aplicar la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por tres años a los jóvenes emprendedores inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Anteriormente, distintos analistas habían advertido que hay “muy poco espacio” para continuar brindando incentivos tributarios por la situación actual de las finanzas del país. Lo que correspondería es, justamente, que una nueva gestión efectúe una revisión de las vigentes.

Desde el lado de Juntos por el Perú, su plan de gobierno plantea la creación de un sistema tributario progresivo, considerando el “impuesto a grandes fortunas en situación de crisis y la eliminación de exoneraciones”.

Ya en su momento, sobre las propuestas de Juntos por el Perú, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, había señalado que los impuestos a las grandes fortunas solo generan la movilización de grandes capitales, por lo que el efecto de recaudación sería hasta limitado.