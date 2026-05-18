¿Crecer a más de 3% o perder ritmo? Los escenarios frente a la segunda vuelta. (Foto: EFE)
¿Crecer a más de 3% o perder ritmo? Los escenarios frente a la segunda vuelta. (Foto: EFE)
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Whitney Miñán
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La economía peruana creció 3.53% en el primer trimestre, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque tres sectores cayeron: pesca (-9.11%); hidrocarburos (-15.41%), en medio de la crisis del gas natural en marzo último; y financieros y seguros (-0.50%), el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo prácticamente el mismo ritmo que los dos trimestres previos.

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