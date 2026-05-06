La pobreza se redujo en el 2025. El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el 25.7% de la población es pobre, es decir, prácticamente la cuarta parte del país.

Si bien significó que 567,000 personas salieron de esta condición en el 2025, todavía más de 8.8 millones están por debajo de los S/ 462 (gasto per cápita). ¿Qué departamentos se llevaron la peor parte?

En concreto son cinco los departamentos con un nivel de pobreza que afecta a más del 35% de su población:

Cajamarca (41%) Loreto (40.1%) Puno (37.5%) Pasco (36.4%) Huánuco (357%)

De hecho, Cajamarca, Loreto y Puno también son las regiones con mayor incidencia de la pobreza extrema. Aunque los pobres extremos en el país representan el 4.7% de la población, en las tres mencionadas, hasta un 15% se encuentra en esa situación.

De hecho, vale la pena resaltar que Cajamarca es el departamento que se mantiene de manera continua en el grupo de mayor pobreza extrema desde hace 17 años.

La concentración de la pobreza monetaria cada vez afecta más a la población de las zonas urbanas. Imagen: Andina

El factor Cajamarca

La situación de Cajamarca, a estas alturas, no sorprende pues lleva varios años “liderando” los niveles de pobreza. Lo que se vuelve una necesidad es que se pongan en blanco y negro las acciones que puedan sacarla de esta situación.

Vale la pena revisar algunos datos. En el último tramo del año pasado, es decir, octubre-diciembre, la economía de esta región creció 11.6%. Con ello, se expandió 7.5% en todo el 2025.

Además, como una zona minera, las municipalidades -en conjunto- recibieron S/ 492.6 millones el año pasado proveniente del llamado “rubro 18″: canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Sin embargo, aquí se presenta uno de sus problemas: la falta de capacidad de las autoridades locales y regionales para invertir ese dinero en favor de la población.

De este monto, por ejemplo, se gastó S/ 319.6 millones. Esto significa que prácticamente S/ 30 de cada S/ 100 asignados para sus actividades y proyectos no pudieron devengarse, según cifras de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otro dato que puede sumar al análisis es que Cajamarca subió a 116,700 trabajadores el año pasado (3.6%), 4,100 más que en 2024. Aun así, la tasa de empleo informal afectó al 63.5% de los trabajadores y el 9.4% de la población económicamente activa está desempleada.

Los departamentos con mejoras

En el lado contrario se destacan tres departamentos con los menores niveles de pobreza:

Ica (4.5%) Madre de Dios (7.3%) Moquegua (7.8%)

Además, departamentos como Tacna lideraron la recuperación: la pobreza se redujo de 24% a 17.4% en un solo año, impulsada por el dinamismo de los sectores minero y agropecuario.

Cabe agregar que la pobreza disminuyó con mayor fuerza en el área rural, cayendo de 39.3% a 35.5%. Sin embargo, en el área urbana la reducción fue menor, situándose en 23.4%.

“Podemos observar que desde el 2023 se registra una sostenida disminución de la pobreza en el área rural […] Las mayores reducciones se han observado en la selva rural (-6 puntos porcentuales), en la sierra rural (-3.7 pp) y en la costa urbana (-2.5 pp)”, dijo el jefe del INEI, Gaspar Morán.

Pobreza por departamentos, 2025. INEI. Elaboración: Gestión