Donald Trump afirmó que EE.UU. “asumirá el control” de Cuba “casi de inmediato” y que primero culminará acciones en Irán. Foto: EFE.
Donald Trump afirmó que EE.UU. “asumirá el control” de Cuba “casi de inmediato” y que primero culminará acciones en Irán. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , afirmó que su país “asumirá el control” de “casi de inmediato”, y señaló que antes culminará el “trabajo” en . Las declaraciones se dieron durante su participación como orador principal en una cena privada del Forum Club, en West Palm Beach, Florida.

El mandatario añadió que, tras concluir las acciones en Medio Oriente, podría hacer que el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y “se detenga a unos 100 metros de la costa” de Cuba. Según su discurso, ese escenario provocaría una reacción de rendición por parte de la población isleña.

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La intervención se produjo en el marco de un evento político y empresarial organizado por el Forum Club, un espacio recurrente de encuentro entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas en Florida, al que Trump asistió como invitado principal en una reunión de carácter privado.

Bloqueo a la isla

Ese mismo viernes, la Administración estadounidense intensificó las sanciones contra la isla, apuntando a sectores clave de su economía como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada, cualquier persona o empresa que opere en dichos sectores o mantenga vínculos comerciales con el enfrentará el congelamiento total de sus activos en Estados Unidos.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios a escasa distancia del territorio estadounidense, advirtiendo que esta situación no será tolerada.

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Asimismo, el Senado rechazó recientemente una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar eventuales acciones militares contra La Habana.

Desde enero, la administración de Trump ha incrementado la presión sobre Cuba mediante restricciones, incluido un bloqueo petrolero, mientras el mandatario ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Con información de EFE.

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