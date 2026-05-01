El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un endurecimiento de las sanciones contra el Gobierno de Cuba, dirigidas a cualquier persona “estadounidense o extranjera” que opere en actividades consideradas vitales para la generación de divisas en la isla.

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada por el mandatario, las acciones del régimen cubano continúan representando una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En ese sentido, sostuvo que dichas políticas no solo afectan a su país, sino que también contradicen los principios de las democracias liberales.

Las nuevas disposiciones ponen el foco en sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros. Según el documento, cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

Asimismo, la Casa Blanca advirtió que entidades financieras extranjeras que faciliten transacciones relevantes para personas sancionadas podrían ser excluidas del sistema financiero estadounidense, incluyendo la imposibilidad de operar en dólares o mantener cuentas en Wall Street.

EE.UU. amplía sanciones contra Cuba con medidas que alcanzan a actores internacionales y sectores estratégicos. Foto: Henry Nicholls / POOL / AFP.

La medida amplía el alcance de las sanciones vigentes, al incluir no solo a funcionarios del régimen, sino también a ejecutivos, líderes y otros actores vinculados, sin importar su nivel jerárquico. Además, establece la prohibición de ingreso a Estados Unidos de cualquiera que esté comprendida en estos criterios.

Las restricciones entran en vigor de manera inmediata, debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente, lo que —según la administración estadounidense— podría facilitar su evasión si se anunciaban con antelación.

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La decisión fue respaldada por legisladores republicanos de origen cubano, como María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes destacaron el endurecimiento de la política hacia La Habana y advirtieron sobre posibles medidas más severas en el futuro.

“Elogio a la Administración Trump por tomar medidas decisivas y ampliar las sanciones contra esta dictadura. La era de la política de apaciguamiento ha terminado; no permitiremos que un régimen alineado con nuestros enemigos opere a solo 90 millas de nuestras costas”, manifestó Salazar en la red social X.

Desde enero, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano, incluyendo restricciones en el ámbito energético, en medio de reiterados llamados de Trump a propiciar un cambio político en la isla.

Con información de EFE.