La llegada de estos nuevos actores refleja una creciente competencia en el mercado peruano. (Foto: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El mercado financiero y asegurador peruano continúa atrayendo nuevos competidores que buscan ingresar con propuestas enfocadas en la digitalización, la inclusión financiera y la especialización de servicios.

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