Información presentada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que diversas empresas se encuentran en distintas etapas de evaluación para obtener licencias de organización o funcionamiento.

Entre los proyectos más avanzados figura el banco brasileño BTG Pactual, que busca operar en el país en el segmento de banca corporativa y de inversión. Actualmente se encuentra en evaluación de autorización de funcionamiento.

También destaca Bipay, empresa de dinero electrónico vinculada a Bitel, que desarrolla una billetera digital orientada a pagos y transferencias, con énfasis en zonas rurales y poblaciones menos bancarizadas. Su solicitud se encuentra en evaluación de autorización de funcionamiento.

Otro proyecto en evaluación es Security, del Grupo Pólizce Security, que busca operar como empresa de transporte, custodia y administración de numerario (ETCAN), ampliando sus servicios hacia el sistema financiero. La compañía se encuentra en proceso de evaluación para obtener autorización de organización.

En el segmento de pagos digitales aparece OneKey Perú, que busca operar como empresa emisora de dinero electrónico con una plataforma orientada a pagos digitales para clientes empresariales y comercio electrónico. Su solicitud también está en evaluación de autorización de organización.

Asimismo, Lima del Sol, vinculada al Grupo Lemon, apunta a desarrollar una billetera digital para pagos, transferencias nacionales e internacionales y servicios relacionados con activos virtuales a través de una empresa vinculada. Actualmente se encuentra en evaluación de autorización de organización.

Por otro lado, la SBS ya otorgó licencia de organización a BK, empresa que proyecta ingresar al negocio de financiamiento mediante leasing. La autorización fue concedida en febrero de 2026.

En marzo de este año, la fintech británica Revolut obtuvo licencia de organización para operar como banco digital en el país, marcando uno de los ingresos más relevantes dentro del proceso de transformación digital del sistema financiero.

Ese mismo mes, Kori obtuvo licencia de organización para operar como financiera especializada en créditos grupales dirigidos a mujeres.

En el sector asegurador, Sanitas Seguros se encuentra en evaluación de autorización de organización para ofrecer seguros de vida, mientras que Fe Seguros obtuvo licencia de organización en noviembre de 2025 para comercializar seguros generales y de vida, incluyendo coberturas de SCTR, Vida Ley, sepelio y accidentes personales. Aún les faltaría la autorización de funcionamiento para iniciar operaciones en el país.

La llegada de estos nuevos actores refleja una creciente competencia en el mercado peruano y anticipa una mayor oferta de servicios financieros y de seguros apoyados en tecnología e innovación.