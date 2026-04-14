La compañía anunció recientemente un compromiso de aporte de capital de US$ 100 millones para su nueva entidad bancaria. Foto: Tuane Fernandes/Bloomberg
La compañía anunció recientemente un compromiso de aporte de capital de US$ 100 millones para su nueva entidad bancaria. Foto: Tuane Fernandes/Bloomberg
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Redacción Gestión
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Chile ha dado un nuevo paso para comenzar su actividad como banco comercial en Perú, ¿qué proceso ha comenzado?

La empresa presentó la solicitud de autorización de funcionamiento, ante la , para que pueda operar un banco en el país bajo la razón social de “Banco BTG Pactual Perú S.A.”

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La solicitud realizada conforme a la normativa aplicable y constituye una etapa dentro del proceso de implementación de un banco en el país, encontrándose sujeta a la evaluación de la autoridad competente y al cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por la SBS, señala el hecho de importancia.

lima 30 de julio del 2025 CEO de BTG Pactual, José Antonio Blanco
lima 30 de julio del 2025 CEO de BTG Pactual, José Antonio Blanco

Según la SMV, ninguno de los vehículos del grupo económico (BTG Pactual Perú S.A. SAFM) constituidos en Perú participan como accionistas en la mencionada empresa.

En enero, BTG recibió la en el país por parte de la SBS. Así, la licencia de funcionamiento es el segundo paso que permitirá el inicio de operaciones del nuevo .

En enero, BTG recibió por parte de la SBS la autorización para constituirse como empresa bancaria en el país. (Foto: Andina)
En enero, BTG recibió por parte de la SBS la autorización para constituirse como empresa bancaria en el país. (Foto: Andina)

La compañía anunció un compromiso de aporte de capital de US$ 100 millones el cual hará de forma efectiva cuando obtenga la licencia de funcionamiento. Sin embargo, durante el periodo de organización el aporte es menor y llegaría a US$ 2.5 millones, según .

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Además, aseguró que el objetivo de BTG Pactual es dirigirse como banco al segmento de clientes empresariales y no al sector retail.

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