De origen británico, Revolut posee la característica de ser 100% digital, es decir, no contará con ninguna agencia física en Perú, lo que le permitirá ofrecer alternativas más económicas, en comparación con sus competidores locales.

Analistas consultados por Gestión coinciden en que el nuevo actor del sector bancario cambiará las reglas de juego.

“La banca retail, todos los productos de banca personal, van a enfrentar una competencia fuerte, dado que no solamente (Revolut) es un banco digital, sino que es una entidad muy grande a nivel mundial”, afirmó Fernando Barrios, especialista en pagos digitales.

“El hecho de que sea digital le baja bastantes costos. Esa ventaja la podría trasladar a los clientes en productos más económicos y por eso podría empezar a crecer (una vez que obtenga la licencia) en market share (participación del mercado)”, añadió.

En tal sentido, consideró que los bancos locales ya se han ido preparando en los últimos años, al reforzar su oferta con productos 100% digitales, por ejemplo, préstamos que se aprueban desde el celular.

La banca retail, todos los productos de banca personal, van a enfrentar una competencia fuerte con el ingreso de Revolut, según los analistas. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Inversión en tecnología

“Los bancos (tradicionales) saben qué es lo que viene, la tendencia (a lo digital). Por eso están tratando de “sacar” a los clientes de las agencias para que sean más digitales. De esa forma, el costo de transacción baja y ellos (los bancos) van a poder invertir más en atención a través de tecnología”, sostuvo Barrios.

En la misma línea opinó Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, quien afirmó que, frente a la competencia 100% digital, los bancos no solo harían cambios para la atención al cliente o en las agencias, sino en el “back-office”, es decir, aquellas áreas de negocio que no interactúan directamente con los usuarios.

“Toda el área comercial, de diseño de producto, gestión de riesgos, cumplimiento, son procesos que requieren mucha agilidad”, mencionó.

Castro puso énfasis en que en un banco “modernizado” muchos de los procesos deben estar automatizados, lo que “implica necesariamente” el reemplazo de personal que antes desarrollaba esas labores de forma manual por sistemas informáticos.

Así, prevé cambios a nivel de la contratación de recursos humanos, hacia profesionales más orientados a la tecnología. Es decir, van a demandar más analistas de sistemas, por ejemplo.

Ahorros

Otro aspecto que Castro resaltó es que, a diferencia de las fintech, un banco digital podría captar depósitos del público.

“(Los bancos) se fondean con los ahorros del público y eso es un fondeo barato, porque pagan a los ahorristas una tasa pequeña respecto a la que cobran por las colocaciones (de préstamos)”, comentó.

Consideró también que los cuatro bancos más grandes se han ido preparando para una competencia 100% digital, especialmente el BCP con Yape. Sin embargo, los demás, los jugadores más pequeños, “están todavía lejos y son los que más van a sufrir”, dijo.

Los analistas consultados coincidieron también que los jóvenes serían los más proclives a pasar a ser clientes de un banco 100% digital. Barrios dijo que en este ámbito no habría distinción de grupo socioeconómico, pues el uso de teléfonos móviles está muy extendido.

Los cuatro bancos más grandes se han ido preparando para una competencia 100% digital, especialmente el BCP con Yape. (Foto: composición GEC)

En resumen, Revolut será fuerte competidor de bancos pequeños y de aquellos enfocados en personas.

Ingreso con billetera digital

Para Álvaro Castro, de Damma Legal Advisors, la propuesta de valor a la que apuntarán los bancos para competir con Revolut será similar a lo que se observa con Yape, cuyo aplicativo, además de servir como un canal para efectuar transacciones y otro tipo de operaciones, se está convirtiendo en un marketplace.

“Vamos a ver competencia por productos pasivos, es decir, depósitos a la vista, cuentas de ahorro o depósitos a plazo; y también luego vamos a ver competencia por el acceso a financiamiento. Eso va a estar complementado de una u otra manera con una billetera. No me imagino a Revolut entrando a Perú sin una billetera digital”, expresó.