Revolut no tendrá agencias físicas en Perú. (Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg)
Revolut no tendrá agencias físicas en Perú. (Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El neobanco de gran escala global Revolut solicitó el mes pasado una licencia bancaria completa para operar en nuestro país. De ese modo, apunta a ingresar con una amplia gama de productos y servicios, ¿marcará un hito?

TE PUEDE INTERESAR

Cuentas sueldo y CTS en Caja Cusco: ¿habrá incentivos para clientes?
Bancos y cajas empiezan a dar créditos y permitir pagos por WhatsApp, ¿hay fricciones?
Salta rentabilidad de personas que invierten en oficinas, ¿cuánto durará auge?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.