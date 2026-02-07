Ahora se podrá cobrar a través de billeteras digitales. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, Mía Ríos, Diario Gestión
En un contexto de creciente digitalización de los pagos y de impulso a la inclusión financiera, el Gobierno de Perú incorporó formalmente a las billeteras digitales como un medio válido para el pago de sueldos y otras obligaciones laborales.

