La primera criptomoneda subía hasta 5.8% el viernes y cotizaba en torno a US$ 64,800 a las 9:00 en Londres. Antes en la sesión, estuvo cerca de caer por debajo de US$ 60,000 por primera vez desde octubre de 2024.

Otros tokens también se desplomaron con fuerza antes de rebotar. Solana llegó a caer 14%, antes de revertir las pérdidas y operar con pocos cambios.

Las criptomonedas atraviesan un período inestable desde una brutal serie de liquidaciones en octubre que erosionó la confianza del mercado. La presión vendedora se intensificó esta semana, en línea con el desarme de apuestas apalancadas y la mayor turbulencia en los mercados en general.

El bitcoin cayó más de 13% el jueves, su mayor baja diaria desde noviembre de 2022, cuando colapsó FTX de Sam Bankman-Fried. Ese retroceso implicó que el token, de manera momentánea, perdiera más de la mitad de su valor respecto de un máximo histórico del 6 de octubre, por encima de US$ 126,000.

La caída del Bitcoin se profundiza en Asia.

El sentimiento general en Asia ha sido negativo, con “ventas abruptas en un contexto de liquidez reducida”, dijo Damien Loh , director de inversiones de Ericsenz Capital.

El rebote desde los US$ 60,000 sugiere que existe un “fuerte nivel de soporte” en esa zona, pero los operadores no deberían “esperar un repunte pronunciado”, ya que el ánimo del mercado sigue siendo cauteloso, agregó.

La operatoria errática de las últimas 48 horas pone de relieve un fuerte aumento de la volatilidad.

Bitcoin rebota cerca de los US$ 60,000 tras una caída del 50% desde su máximo.

El índice de volatilidad implícita Bitcoin Volmex —diseñado para reflejar la volatilidad esperada a 30 días de bitcoin y calculado a partir de precios en tiempo real de opciones cripto— se disparó a más de 97%, desde 57% el jueves.

“La volatilidad de bitcoin se duplicó respecto de la semana pasada”, dijo Pratik Kala, jefe de investigación de Apollo Crypto, un fondo de cobertura de activos digitales. “Participantes como nosotros y otros han entendido que este es un momento de ‘sangre en las calles’ y están comprando”.

Aproximadamente US$ 2,100 millones en apuestas alcistas sobre criptomonedas fueron liquidados en las últimas 24 horas, según datos de CoinGlass.

Bitcoin registra su mayor caída en un día desde el desplome de FTX.

Los grandes acumuladores de bitcoin están entre los más afectados. En un anuncio de resultados el jueves, Strategy Inc., de Michael Saylor, confirmó una pérdida neta de US$ 12,400 millones en el cuarto trimestre, impulsada por la caída en valor de sus vastas tenencias.

Mientras tanto, los inversores retiraron US$ 434 millones de los fondos cotizados en bolsa de bitcoin en EE.UU. el jueves.

Ahora, los operadores están atentos a si bitcoin logra sostener el nivel de US$ 60,000, dijo Rachael Lucas, analista de BTC Markets. De no hacerlo, “podría haber un descenso hacia la zona de los US$ 55,000”, añadió.