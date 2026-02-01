Pese aL repunte de este domingo, la criptomoneda acumula una caída semanal del 6.7%. (Imagen: EFE)
Este domingo el se recuperó y volvió a situarse por encima de los US$ 78,500, tras la reciente caída del fin de semana.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el criptoactivo más negociado del mercado se intercambiaba hacia las 10:00 horas de este domingo por encima de los US$ 78,700. De esta manera recuperaba parte de lo perdido en las últimas 48 horas.

Previamente, el sábado había retrocedido a una cotización de US$ 75,700, su nivel más bajo desde el pasado 9 de abril, cuando se vio afectada por el anuncio de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, .

Pero, posteriormente rebotó más de US$ 2,000 y cerró la sesión por encima de los US$ 78,000, mostrando señales de recuperación.

Pese a este repunte, la criptomoneda acumula una caída del 6.7% desde el pasado viernes en medio del .

El cambio en la presidencia de la Fed impactó en varios mercados, provocando una caída de distintos activos como el oro, la plata o el bitcóin, que registraron una importante corrección, mientras que el dólar se apreció.

El mercado interpreta que Warsh es menos partidario de recortes profundos de las tasas de interés y tiene una mayor preocupación por la inflación, una situación que ha llevado en los últimos días a que activos denominados como ‘refugio’, como puede ser el oro, corrijan en estas últimas horas.

(Con información de la agencia EFE)

