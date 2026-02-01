Este domingo el bitcóin se recuperó y volvió a situarse por encima de los US$ 78,500, tras la reciente caída del fin de semana.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el criptoactivo más negociado del mercado se intercambiaba hacia las 10:00 horas de este domingo por encima de los US$ 78,700. De esta manera recuperaba parte de lo perdido en las últimas 48 horas .

Previamente, el sábado había retrocedido a una cotización de US$ 75,700, su nivel más bajo desde el pasado 9 de abril, cuando se vio afectada por el anuncio de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero, posteriormente rebotó más de US$ 2,000 y cerró la sesión por encima de los US$ 78,000, mostrando señales de recuperación.

El bitcóin rebota tras caer a mínimos de casi tres meses, pero aún acumula una caída del 6.7%. (Imagen: EFE)

LEA TAMBIÉN: Las criptomonedas inician el 2026 sin catalizadores que apoyen su recuperación

Pese a este repunte, la criptomoneda acumula una caída del 6.7% desde el pasado viernes en medio del anuncio de que Kevin Warsh sustituirá a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El cambio en la presidencia de la Fed impactó en varios mercados, provocando una caída de distintos activos como el oro, la plata o el bitcóin, que registraron una importante corrección, mientras que el dólar se apreció.

El mercado interpreta que Warsh es menos partidario de recortes profundos de las tasas de interés y tiene una mayor preocupación por la inflación, una situación que ha llevado en los últimos días a que activos denominados como ‘refugio’, como puede ser el oro, corrijan en estas últimas horas.

(Con información de la agencia EFE)