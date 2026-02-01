El dólar cerró la jornada en S/ 3.37, cuando el día anterior había finalizado en S/ 3.346.

En el 2025, el billete verde perdió 10.5% frente al sol, en un claro entorno de debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global.

El viernes Donald Trump anunció, a través de su plataforma de Truth Social, como es su estilo, la nominación de Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), es decir, como sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

Kevin Warsh es la propuesta de Trump para presidir la Fed. (Reino Unido, Londres) Foto: EFE/EPA/Will Oliver.

Warsh ha respaldado muchas posiciones de Trump y su administración en el último año. Según informan los medios estadounidenses, habría superado a otros tres candidatos que estaban sobre la palestra: el gobernador de la Fed Christopher Waller; Rick Rieder, del gigante de las inversiones BlackRock; y Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

Los analistas consideran que Warsh es menos ‘dovish’ (proclive a una política de recortes en las tasas de interés de referencia) que los otros candidatos. Incluso, algunos lo han llegado a etiquetar como ‘hawkish’ (lo opuesto a dovish).

Para explicarlo de otro modo, con Warsh al mando de la Fed, no se configuraría el escenario del mayor número de recortes.

Según analistas, con la decisión de Trump se reducen los temores y la incertidumbre sobre la independencia de la Fed.

Sin embargo, no ha cambiado la expectativa de que el nuevo presidente de la Fed será más inclinado a bajar la tasa clave, en comparación con Powell.

A menos bajas en tasas, se espera un dólar algo más sólido y ello también se refleja en la caída de los minerales y otros activos de riesgo.

Los metales preciosos mostraron el viernes un quiebre en su rally. El oro cayó 10.2%, mientras que la plata lo hizo en 26.4% ese día.

La nominación Warsh fue un pretexto para que los inversionistas que estuvieron reforzando apuestas especulativas al alza de oro y plata aprovecharan para realizar ganancias (vender), luego de la trepada de los commodities a máximos históricos.

El oro cayó 10.2% el lunes, como contraparte de lo que sucedió con el dólar. Foto: Akos Stiller/Bloomberg

Desde noviembre, el BCRP vino interviniendo con mayor intensidad en el mercado cambiario para suavizar las presiones a la baja sobre el dólar. En concreto, vino usando dos mecanismos: compra de dólares en el mercado spot y dejar vencer swaps cambiarios.

Entre noviembre y diciembre del 2025, el instituto emisor compró US$ 2,750 millones.

En ese sentido, el anuncio de Trump le da una mano al Banco Central de Reserva del Perú, pues puede hacer una pausa en ese tipo de operaciones.