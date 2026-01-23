“El cambio de moneda, (el mercado) del exchange, está repuntando porque hoy en día las personas, al margen del dólar, ya están diversificando sus ahorros“, manifestó María José Artacho, country manager de Global66 para Perú.

En tal sentido, si bien Global66 tiene como principal línea de negocio las transferencias internacionales, están viendo potencial para crecer en el servicio de cambio de moneda.

Solo en lo que va del 2026, el dólar ha perdido 0.30% frente al sol.

Transferencias al exterior

En el 2025, el volumen transaccionado en Perú en Global66 fue de US$ 366 millones, un 77% más que lo registrado al cierre del 2024 (US$ 206 millones).

En nuestro país, además, resalta que los usuarios de la fintech han empleado esa plataforma para gestionar los gastos de estudiantes en Europa, especialmente en España.

Así, el volumen enviado de remesas a España alcanzó US$ 39 millones en Global66 en el 2025, frente a los US$ 28 millones del 2024.

España destaca entre los destinos de las remesas enviadas por peruanos. (Foto: iStock)

“España es el principal destino (de las transferencias de dinero al exterior desde Jet Perú), seguido de Italia. El fin principal es el pago de alimentación, turismo y educación. En este último ha crecido de manera importante debido a jóvenes que se van a estudiar una maestría o la universidad en Europa”, comentó José Arango, jefe de negocios de Jet Perú, compañía especializada en el envío y cambio de dinero.

Activos

“(Los peruanos) no solo (están) buscando el dólar como moneda de refugio, sino que están viendo (por ejemplo) el euro”, señaló Artacho, de Global66.

La ejecutiva explicó que los usuarios están “han aprendido un poco mejor” a manejar los tipos de cambio. “Identifican que hay una baja en el euro y compran”, dijo.

“Se ha visto una mayor compra de otras monedas porque ya el dólar no es un refugio. Algunos se mueven al euro, principalmente; otros compran ETF (fondo de inversión que cotizan en la bolsa de valores) de oro y plata; y otros incluso (adquieren) criptoactivos, aunque estas no son muy estables”, sostuvo Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

Es decir, los inversionistas salen del dólar y van a estos activos: euro, ETF y criptoactivos, según Chang.

El experto aseguró que la tendencia a diversificar los ahorros en monedas diferentes al dólar se mantendría por las políticas comerciales implementadas por la administración de Donald Trump que siguen generando incertidumbre en el mercado.

Global66 ofrece a sus clientes cuentas en dólares que pagan una rentabilidad de hasta 6%. Hacia futuro, evalúa implementar lo mismo pero para cuentas en euros, según Artacho.

Interoperabilidad

Global66 espera ingresar aproximadamente en marzo a la interoperabilidad. “Vamos a poder dar un Código de Cuenta Interbancario (CCI) a todos nuestros usuarios para que puedan mandar plata, por ejemplo, desde su cuenta de banco a Global66 o viceversa”, refirió María José Artacho, country manager Perú de la firma. Además, aseguró a mediano plazo apuntarían a convertirse en un neobanco.