Desempeño. Solo en lo que va del 2026, el billete verde ha perdido 0.30% frente al sol. (Foto: Saul Loeb / AFP)
Desempeño. Solo en lo que va del 2026, el billete verde ha perdido 0.30% frente al sol. (Foto: Saul Loeb / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El dólar cayó 10.5% frente al sol durante el 2025, lo que afectó a los usuarios que ahorran en billete verde. Ello ha tenido eco en el mundo de las fintech, ¿qué se observa?

TE PUEDE INTERESAR

Ocho gurús predicen las inversiones más rentables en 2026, ¿mejor en Perú o afuera?
Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP
Jóvenes peruanos ahora son adeptos a billeteras digitales, ¿dejan otros productos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.