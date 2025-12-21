En ciudades como Lima Metropolitana y Callao, donde la tecnología ha reducido muchas de las barreras de entrada al sistema financiero, los jóvenes centennials y millennials (de 18 a 40 años) experimentan hoy una realidad compleja: mayor acceso, pero también mayores desafíos en su camino hacia una salud financiera sostenible, señala un estudio de Experian.

A medida que las generaciones jóvenes acceden con mayor facilidad a productos y servicios financieros digitales, su perfil comienza a tomar forma con características particulares: si bien aún cuentan con ingresos limitados, ya registran un fuerte uso de herramientas digitales para uso financiero transaccional, pero con poca adopción de productos de crédito e inversión.

Así, el 85% cuenta con una billetera digital y el 81% tiene una cuenta de ahorro en soles. Estos son los dos productos más utilizados por el público menor a 40 años.

Si bien en el nivel socioeconómico AB se encuentra una mayor diversificación de productos, refiere el estudio, aquellos transaccionales son la puerta de entrada al sistema financiero para la mayoría de jóvenes, mucho antes de acceder a productos de crédito o inversión.

Sin embargo, solo el 22% tiene una tarjeta de crédito como titular y el 8%, un préstamo personal. Además, resulta llamativo que para el 10% de los jóvenes menores de 40 años la billetera digital es su único producto financiero recurrente, destaca el estudio.

Dentro de cada segmento analizado, el estudio revela que quienes más diversifican su portafolio financiero son los millennials (28 a 40 años) y los pertenecientes al segmento AB.

Estos hallazgos demuestran que la conexión ya está dada; ahora el desafío es acompañar su evolución con contenidos accesibles y canales confiables orientados a enseñar cómo administrar, ahorrar e incluso invertir desde montos reducidos, adaptados al entorno digital.