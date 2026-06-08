Sigue los resultados oficiales de la ONPE de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: EFE.
Sigue los resultados oficiales de la ONPE de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La ya viene publicando el avance oficial de conteo de votos, con actualizaciones en tiempo real a nivel nacional y en el extranjero, tras culminarse la del domingo 7 de junio, entre y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

De acuerdo con las actas de la ONPE, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 54.53% de los votos; mientras que Roberto Sánchez con 45.46%

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Para seguir este conteo de resultados oficiales en tiempo real, el canal principal será la .

Así van los resultados oficiales de la ONPE

Actas contabilizadas al 19.033%

Actas contabilizadas al 4.520%

Actas contabilizadas al 0.981%

Actas contabilizadas al 0.387%

Actas contabilizadas al 0.387%.
Actas contabilizadas al 0.387%.

JNE revela cuándo proclamará al ganador

Tras culminarse la segunda vuelta electoral, se ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta clave para los electores: ¿cuándo estarán listos los resultados definitivos y ?

Sobre este punto, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, informó que la proclamación de resultados se realizará a mediados de julio. La funcionaria explicó que el cronograma responde a la aplicación de nuevos procedimientos de revisión, entre ellos el mecanismo de recuento de votos incorporado para las Elecciones Generales 2026.

Según indicó, en ese mismo periodo también se oficializarán los resultados de las elecciones legislativas y del Parlamento Andino.

“En relación con la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos, esta se realizará a mediados de julio”, señaló durante una conferencia de prensa.

Respecto a la elección presidencial, Rentería sostuvo que el plazo obedece a las etapas posteriores al sufragio. “Para la segunda vuelta también estamos hablando de mediados de julio, debido a que existe un nuevo proceso de recuento de votos que puede extender los tiempos de proclamación”, manifestó.

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