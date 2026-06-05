La cercanía de la segunda vuelta presidencial ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta clave para los electores: ¿cuándo estarán listos los resultados definitivos y cuándo se oficializará a las nuevas autoridades elegidas en las Elecciones Generales 2026?

Sobre este punto, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, informó que la proclamación de resultados se realizará a mediados de julio. La funcionaria explicó que el cronograma responde a la aplicación de nuevos procedimientos de revisión, entre ellos el mecanismo de recuento de votos incorporado para las Elecciones Generales 2026.

Según indicó, en ese mismo periodo también se oficializarán los resultados de las elecciones legislativas y del Parlamento Andino.

“En relación con la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos, esta se realizará a mediados de julio”, señaló durante una conferencia de prensa.

Respecto a la elección presidencial, Rentería sostuvo que el plazo obedece a las etapas posteriores al sufragio. “Para la segunda vuelta también estamos hablando de mediados de julio, debido a que existe un nuevo proceso de recuento de votos que puede extender los tiempos de proclamación”, manifestó.

La segunda vuelta presidencial se realizará este domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: GEC.

Más actas observadas que en 2021

La representante del JNE explicó que el número de actas observadas en los comicios de este año aumentó significativamente en comparación con las elecciones generales de 2021.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, se registraron 68,520 actas observadas, volumen que representa casi el doble de las reportadas hace cinco años.

Rentería atribuyó este incremento a dos factores principales: la mayor cantidad de organizaciones políticas que participaron en la contienda y la implementación del Congreso bicameral, que implicó la elección simultánea de senadores y diputados, además de los parlamentarios andinos.

¿Cómo funciona el recuento de votos?

La vocera detalló que, cuando una acta presenta observaciones, primero se realiza un proceso de cotejo entre los documentos remitidos por los organismos electorales. Si las inconsistencias son resueltas en esa etapa, no se requiere una revisión adicional.

Sin embargo, cuando la observación persiste, se activa el procedimiento de recuento de votos, mediante el cual se vuelve a contabilizar cada sufragio.

Rentería precisó que las organizaciones políticas son convocadas para participar en estas diligencias y que el proceso se desarrolla de manera pública.

“En caso de que se supere la observación con cotejo, no habría recuento, pero si no se supera la observación con cotejo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder al recuento de votos, que es contar voto a voto, nuevamente“, indicó.