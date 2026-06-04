El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que los planes de gobierno presentados en su plataforma institucional son los únicos oficiales, en referencia al nuevo publicado por el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez.

Según el reglamento de las elecciones 2026, “bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar el plan de gobierno o plan de trabajo con posterioridad a la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de la fórmula o las listas de candidatos”.

Al respecto, Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores del JNE, aclaró que los planes válidos son aquellos remitidos hasta el 23 de diciembre del 2025, por lo que no se​ toman en cuenta aquellos que son nuevos o han sido modificados.

“Son los planes de gobierno que han sido presentados en la fecha indicada los que la ciudadanía debe conocer”, precisó ante la prensa.

Cabe recordar que el nuevo plan de JP —presentado hace unos días— posee 114 páginas y se elaboró, según el partido, en consenso con otras agrupaciones como Ahora Nación, OBRAS, Primero la Gente y Venceremos.

El nuevo plan de Gobierno presentado por Roberto Sánchez fue elaborado en consenso con otras agrupaciones, indicó. Foto: difusión

Dicho plan de Sánchez Palomino difiere en varios aspectos del primero, y abandona propuestas como la renegociación de los tratados de libre comercio (TLC) y una mayor intervención estatal en varios ejes estratégicos.

Este nuevo plan despertó suspicacias en diversos frentes, al punto que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que el documento representa “una infracción grave al proceso electoral”.

“El artículo 24° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establecen que el plan de gobierno registrado ante el JNE es el documento oficial y vinculante de la candidatura", añadieron.

¿Habrá sanción para JP?

Al ser consultado Quiroz por una eventual sanción contra Juntos por el Perú, declaró: “Hay que revisar la normativa vigente; no contiene un supuesto específico, pero sí reiterar que ya han sido presentados”.

El representante del JNE instó a la ciudadanía a revisar los planes de gobierno en la web del ente electoral para que conozcan las propuestas de cada partido.