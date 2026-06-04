El JNE aclaró que los planes válidos son los presentados hasta diciembre del 2025. Foto: Andina
El JNE aclaró que los planes válidos son los presentados hasta diciembre del 2025. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que los planes de gobierno presentados en su plataforma institucional son los únicos oficiales, en referencia al

Según el reglamento de las elecciones 2026, “bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar el plan de gobierno o plan de trabajo con posterioridad a la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de la fórmula o las listas de candidatos”.

Al respecto, Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores del JNE, aclaró que los planes válidos son aquellos remitidos hasta el 23 de diciembre del 2025, por lo que no se​ toman en cuenta aquellos que son nuevos o han sido modificados.

“Son los planes de gobierno que han sido presentados en la fecha indicada los que la ciudadanía debe conocer”, precisó ante la prensa.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué tan rápido se proclama a un presidente? El historial de las últimas cuatro elecciones

Cabe recordar que el nuevo plan de JP —presentado hace unos días— posee 114 páginas y se elaboró, según el partido, en consenso con otras agrupaciones como Ahora Nación, OBRAS, Primero la Gente y Venceremos.

El nuevo plan de Gobierno presentado por Roberto Sánchez fue elaborado en consenso con otras agrupaciones, indicó. Foto: difusión
El nuevo plan de Gobierno presentado por Roberto Sánchez fue elaborado en consenso con otras agrupaciones, indicó. Foto: difusión

Dicho plan de Sánchez Palomino difiere en varios aspectos del primero, y abandona propuestas como la renegociación de los tratados de libre comercio (TLC) y una mayor intervención estatal en varios ejes estratégicos.

Este nuevo plan despertó suspicacias en diversos frentes, al punto que

“El artículo 24° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establecen que el plan de gobierno registrado ante el JNE es el documento oficial y vinculante de la candidatura", añadieron.

¿Habrá sanción para JP?

Al ser consultado Quiroz por una eventual sanción contra Juntos por el Perú, declaró: “Hay que revisar la normativa vigente; no contiene un supuesto específico, pero sí reiterar que ya han sido presentados”.

El representante del JNE instó a la ciudadanía a revisar los planes de gobierno en la web del ente electoral para que conozcan las propuestas de cada partido.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: Más de 500 observadores internacionales participarán en segunda vuelta
JNE proclama resultados de las primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026
¿Qué tan rápido se proclama a un presidente? El historial de las últimas cuatro elecciones
Elecciones 2026: ONPE asegura que su sistema de cómputo superó prueba de esfuerzo a nivel nacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.