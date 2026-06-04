El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados del cómputo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, correspondientes a 76 organizaciones políticas que participaron en este proceso.

A través de la Resolución N.º 1252-2026-JNE, se oficializaron los resultados de las organizaciones políticas que utilizaron las modalidades de elección interna previstas en el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Las modalidades que se usaron fueron:

Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta.

Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral.

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La resolución precisó que 74 organizaciones políticas, entre partidos, movimientos regionales y alianzas electorales, llevaron a cabo sus primarias utilizando la modalidad de delegados.

Sin embargo, dos movimientos regionales, Arequipa Avancemos y Pasco Joven, realizaron sus comicios utilizando el modo de elecciones con voto directo y secreto de afiliados y ciudadanos inscritos; así como elecciones con las mismas características, pero solo de afiliados.

El documento indicó que dos movimientos regionales, Pasco Joven y Progresista de Apurímac, no alcanzaron el umbral electoral exigido en las primarias de las ERM 2026, mientras que las otras 74 organizaciones sí superaron dicha valla y están habilitadas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes.

Cabe precisar que esta proclamación de resultados no implica una precalificación de candidatos, fórmulas o listas, ya que dicha actividad es de competencia exclusiva de los Jurados Electorales Especiales (JEE) ante los cuales los personeros legales de las organizaciones políticas deben presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas hasta el 16 de junio de 2026.