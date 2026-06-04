JNE proclama resultados de las primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
JNE proclama resultados de las primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, correspondientes a 76 organizaciones políticas que participaron en este proceso.

A través de la Resolución N.º 1252-2026-JNE,

Las modalidades que se usaron fueron:

  • Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta.
  • Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
  • Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral.
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.

Sin embargo, dos movimientos regionales, Arequipa Avancemos y Pasco Joven, realizaron sus comicios utilizando el modo de elecciones con voto directo y secreto de afiliados y ciudadanos inscritos; así como elecciones con las mismas características, pero solo de afiliados.

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El documento indicó que dos movimientos regionales, Pasco Joven y Progresista de Apurímac, no alcanzaron el umbral electoral exigido en las primarias de las ERM 2026, mientras que las otras 74 organizaciones sí superaron dicha valla y están habilitadas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes.

ante los cuales los personeros legales de las organizaciones políticas deben presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas hasta el 16 de junio de 2026.

La proclamación de resultados no implica una precalificación de candidatos, ya que esa es competencia de los Jurados Electorales Especiales. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
La proclamación de resultados no implica una precalificación de candidatos, ya que esa es competencia de los Jurados Electorales Especiales. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

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