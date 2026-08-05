Durante la tarde del 4 de agosto de 2026, Luis Rubio presentó su renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, a solo un día de que venza el plazo para la aprobación de listas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En el documento, Rubio señaló que, “por razones estrictamente personales”, formalizó su renuncia irrevocable a la postulación. La fórmula municipal de Renovación Popular estaba conformada también por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien figuraba como candidato a teniente alcalde o primer regidor.

En este contexto, cabe precisar que, según el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de las fórmulas de candidatos admitidos, así como para la presentación de renuncias y el retiro de listas.

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Lo que se presenta

Tras esta renuncia, la lista del partido sigue vigente y participará en las elecciones, pero abre el escenario de presentarse sin candidato formal a alcalde.

El especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos Campana, detalló lo que establece la normativa electoral en estos casos y cuál será el rol de Rafael López Aliaga dentro de la lista y en un eventual resultado favorable o adverso tras las elecciones.

Según el especialista, la renuncia de Luis Rubio no invalida la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima. Por ello, la lista continúa en carrera y mantiene a sus postulantes a regidores.

Sin embargo, lo que cambia es que, legalmente, ya no habrá un candidato a alcalde identificado en la lista, ya que la ley no contempla que, ante la renuncia del titular, el postulante que ocupa el primer lugar en la lista de regidores “suba” automáticamente a la candidatura.

En este caso, Rafael López Aliaga permanece como candidato a primer regidor y no es formalmente candidato a alcalde ante el sistema electoral. Es decir, en la estructura legal de la lista, no se produce un reemplazo del candidato a alcalde renunciante por el primer regidor.

Sin embargo, pese a no figurar como candidato a alcalde en los documentos oficiales, López Aliaga será, en la práctica, la principal figura visible de la campaña de Renovación Popular en Lima. Villalobos señaló que, al ser el primer regidor, si la lista gana la elección municipal, quien asumiría la alcaldía sería López Aliaga.

Por ello, en eventos públicos, debates y actividades proselitistas, él será el rostro de la candidatura, pero, a nivel formal y registral, continuará apareciendo como teniente alcalde o primer regidor.

“Es un tema más legal, digamos. Él no va a ser candidato a alcalde para el sistema electoral, él no va a figurar como alcalde en la lista de electores”, señaló el especialista.

La fórmula estaba conformada por Rubio y Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien figuraba como candidato a teniente alcalde o primer regidor. Foto: Jesús Maza / Caretas

Otro dato a tener en cuenta es que, en las elecciones municipales, el voto es distinto a la de las presidenciales. En estos comicios, se vota por listas, no por personas específicas como ocurre con fórmulas presidenciales de presidente y vicepresidente.

En la cédula de sufragio para municipales:

El elector marca el símbolo de la organización política.

No se marca la foto del candidato.

No aparecen las fotos de los candidatos a alcalde, lo relevante es el símbolo de la lista.

Al votar por un símbolo, el ciudadano elige una lista completa. La lista ganadora obtiene la alcaldía y la mitad más uno de los regidores. Las listas perdedoras se reparten los regidores restantes de acuerdo con los resultados.

Ante ello, Villalobos planteó dos escenarios:

Si la lista de Renovación Popular gana la elección municipal en Lima, quien asumiría la alcaldía sería Rafael López Aliaga, en su calidad de primer regidor. Aunque no haya sido inscrito como candidato a alcalde, al ser el primer regidor de la lista ganadora, le corresponde ocupar la alcaldía. En ese supuesto, dejaría de ser teniente alcalde o primer regidor para convertirse en alcalde de Lima, pues alguien debe asumir el cargo y la lógica de la lista lo coloca en esa posición.

En caso de que Renovación Popular pierda la alcaldía, López Aliaga igual tiene altas probabilidades de convertirse en regidor al ser el primero de la lista.

Luis Rubio renunció a candidatura a la alcaldía de Lima. Foto: Difusión

Sobre la renuncia y posible reelección

El proceso de elecciones regionales y municipales se encuentra en curso desde enero de este año y, hasta 60 días antes de la elección (plazo que vence el 5 de agosto), es posible el retiro y la renuncia de candidaturas ante el Jurado Electoral Especial.

El trámite es personal. Según José Naupari, especialista en derecho electoral, el candidato no necesita avisar al partido sobre su renuncia, solo acudir al jurado, certificar su firma, pagar una tasa y formalizar su renuncia.

“Creo que estamos hablando de un derecho (a la renuncia)”, indicó en Canal N.

Por otro lado Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, indicó que la prohibición constitucional de reelección inmediata alcanza únicamente a quienes postulan nuevamente al cargo de alcalde o gobernador regional, pero no impide que una autoridad en ejercicio sea candidata a primer regidor.

Además de eso, también se evidenciaría una voluntad de una reelección encubierta, que es algo que también se ha visto a nivel de desde el 2018 (…) Ahora con el caso también del señor Rafael López Aliaga, hemos advertido que esto es una práctica que por supuesto no es nueva, pero tampoco es que esté ilegal, está permitido”, señaló.

Asimismo, Guevara mencionó que se ha identificado 131 autoridades en ejercicio postulando como primeros regidores en el presente proceso electoral. De ese total, 23 candidatos a alcaldes ya han presentado su renuncia y, hasta el momento, 11 de ellas han sido aceptadas por los Jurados Electorales Especiales.

Precisamente, Naupari mencionó que existen otros casos similares, como el caso de San Miguel donde el alcalde Eduardo Bless postula como primer regidor, y otros ejemplos en provincias, donde se usan estrategias comparables para mantener liderazgo sin reelección directa.

Además, se alude a la práctica de postular familiares (esposas, hijos) de alcaldes salientes, como por ejemplo en el distrito de Magdalena, como vía de continuidad política. Según Naupari, esto no constituye nepotismo, ya que no implica nombramientos sino decisión ciudadana vía voto.