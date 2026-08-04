El ejercito estadounidense lanzó hoy el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su coalición Contra los Carteles de las Américas, lo que será una “transición” de la Operación Lanza del Sur, en la que bombardeaba supuestas lanchas de narcotráfico.

El Comando Sur del Ejercito (Southcom) con sede en Miami, comunicó que esta alianza busca “incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a Estados Unidos y sus aliados, además de “fortalecer” la respuesta a emergencias y crisis humanitarias.

El general Francisco Donovan, comandante de Southcom indicó que el nuevo grupo de trabajo será el brazo ejecutor del Comando Sur “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”

“Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios”, expuso Donovan.

Asimismo el comandante anunció al nuevo grupo de trabajo como una transición de la Operación Lanza del Sur, operativo lanzado en septiembre del 2025 por la Administración de Donald Trump que implicó bombardeos a presuntas lanchas involucradas del narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.

Este operativo también buscó aumentar la presión en torno al depuesto gobernante venezolano, Nicolas Maduro, antes de su arresto en una intervención en la ciudad de Caracas, de donde lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero para afrontar cargos de narcoterrorismo.

Hasta la fecha Estados Unidos causó la muerte de 221 personas y atacó a más de 60 embarcaciones, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

Este nuevo grupo de trabajo estará conformado por Estados Unidos y los países que suscribieron la alianza del Escudo de las Américas en marzo en Miami, los cuales son Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Asimismo se suscribieron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El nuevo líder se este grupo que se acaba de conformar será el general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta del Departamento de Estado tras los terremotos ocurridos el mes de junio en Venezuela.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos insta a los países de Latinoamérica a aumentar su gasto en defensa

El Comando Sur añadió que será “sede operativa para la ejecución de misiones en toda la región” al integrar inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de planificación operacional y coordinación multinacional para aumentar la presión sobre las organizaciones nefastas que operan en todo el hemisferio.

Estados Unidos activa alianza militar con 18 países de América para reforzar la criminalidad. Foto: EFE/Archivo

Elaborado con información de EFE