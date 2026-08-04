Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron el lunes al gobierno de Donald Trump por sus aranceles más recientes, y los calificaron de pretexto para sustituir los aranceles que la Corte Suprema anuló en febrero.

Washington impuso el mes pasado aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, con el argumento de que no habían hecho lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzoso. Los nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando se acercaba el vencimiento de los aranceles temporales a los que Trump había recurrido tras el revés en el máximo tribunal.

“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Junto con Nueva York en la demanda anunciada el lunes están Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.

Trump, quien argumenta que los aranceles altos reactivarán la manufactura estadounidense, revirtió el año pasado décadas de políticas de Washington que favorecían aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre. Al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA por sus siglas en inglés, impuso aranceles de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países, alegando que el prolongado déficit comercial de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional.

Pero la Corte Suprema dictaminó que la IEEPA no autorizaba aranceles. La decisión obligó al gobierno federal a pagar reembolsos a los importadores que habían pagado los aranceles. Con el objetivo de compensar los ingresos perdidos, Trump recurrió a aranceles temporales mundiales del 10%. Pero expiraron a la medianoche del 24 de julio.

Ahora está recurriendo a aranceles más duraderos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite al presidente imponer aranceles a países que se determine que incurren en prácticas comerciales desleales. Trump utilizó la Sección 301 para imponer fuertes aranceles a China en su primer mandato, y estos superaron impugnaciones judiciales.

El gobierno de Trump invocó la Sección 301 para imponer los aranceles por trabajo forzoso, que oscilan entre el 10% y el 12,5% y afectan a países que aportan el 99% de las importaciones estadounidenses.

“Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio de Estados Unidos”, según dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai. ”El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora”.

La demanda de los estados se suma a otras dos demandas presentadas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas que también impugnaron los aranceles de la Sección 301.

Junto con Nueva York en la demanda anunciada el lunes están Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, entre otros. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Ambas demandas sostienen que el gobierno no demostró adecuadamente su postura contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica específica por la que se están imponiendo, según exige la Sección 301.

Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de Nueva York, dijo que las impugnaciones se derivan del hecho de que los aranceles de la Sección 301 representan la tercera vez que el gobierno intenta imponer aranceles similares a nivel mundial bajo diferentes estatutos, y su naturaleza de ser “prácticamente idénticos” podría suponer un reto para defenderlos en los tribunales.

Sin embargo, dijo que, si bien los estatutos en virtud de los cuales el gobierno implementó aranceles anteriormente eran novedades y no se habían utilizado antes para ese propósito, la Sección 301 sí se ha utilizado antes.

Durante el primer mandato de Trump, citó la Sección 301 para imponer aranceles a las importaciones chinas, que superaron impugnaciones legales.

“Los presidentes la han utilizado durante décadas, y el Congreso la estableció con verdaderas salvaguardas: investigación, consulta, un expediente público”, dijo Appleton. “La defensa del gobierno no será: ‘No tenía poder para hacer esto’. Será: ‘Me mantuve dentro de las líneas que trazó el Congreso’. Esa es una verdadera batalla, no una formalidad, y es la que decidirá este caso”.

Con información de AP