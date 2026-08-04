La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará este 6 de agosto con el plan piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa, medida que busca agilizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje. Con ello, los buses del corredor azul podrán circular por la ruta exclusiva en la mencionada vía que conecta el centro de Lima con Miraflores.

Según la entidad, este plan piloto se desarrollará durante 30 días en un tramo de 1.5 kilómetros, entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández, aunque podrá ampliarse hasta por dos meses adicionales, según los resultados de las evaluaciones.

El vocero de la ATU, Daniel Gonzales, señaló que medida permitirá medir el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de avanzar con las siguientes fases del proyecto.

Además, explicó que el principal cambio será que la calzada de la avenida Arequipa en el sentido de Miraflores hacia el centro de Lima, que dejará de ser utilizada por vehículos particulares y será exclusiva para los buses del Corredor Azul que circularán desde las 5 de la mañana hasta la medianoche.

Precisamente en el tramo comprendido, las unidades del corredor azul circularán en ambos sentidos. Según lo dispuesto, por un carril viajarán los buses hacia el centro de Lima y por el otro retornarán con dirección a Miraflores. Para ello se ha pintado una línea amarilla en la pista, lo que indica que esa vía será usada para viajar en ambos sentidos.

En tanto, los vehículos particulares que se desplacen desde el centro de Lima hacia Miraflores continuarán circulando por la avenida Arequipa, mientras que quienes se dirijan de Miraflores hacia el centro deberán utilizar la avenida Petit Thouars, que funcionará como la principal vía alterna durante la ejecución del plan piloto.

El vocero de la entidad dijo que la implementación de este carril bidireccional también traerá cambios para peatones y ciclistas. Precisó que, en el tramo comprendido por el plan piloto, la ciclovía cambiará temporalmente de lado para permitir la instalación de dos nuevos paraderos en el separador central, desde donde los usuarios abordarán y descenderán de los buses del Corredor Azul.

Asimismo, Gonzales recomendó a los peatones cruzar la avenida Arequipa, únicamente por los cruceros peatonales habilitados, y mirar en ambos lados de la vía, debido a que la vía exclusiva para los buses operará en doble sentido.

Por ello, la ATU desplegará personal en las principales intersecciones para orientar a los usuarios durante los primeros días de funcionamiento y evaluar la necesidad de implementar medidas adicionales de control.

Según las proyecciones de la ATU, el carril exclusivo permitirá reducir el tiempo de recorrido en este tramo durante la hora punta, pasando de aproximadamente 10 minutos a cerca de 5 o 6 minutos. Asimismo, la velocidad comercial de los buses aumentaría de 9 a 18 kilómetros por hora, durante este horario, mejorando la regularidad del servicio y la confiabilidad de los viajes.