Llegar a una avenida principal o una estación de transporte público puede tomar largos recorridos a pie o en vehículos menores a muchas personas que viven en zonas de laderas de los cerros de la ciudad. Para cambiar esa realidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) plantea implementar una red de ocho teleféricos que conecte estas zonas con el sistema de transporte masivo en la ciudad.

La propuesta forma parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045, que identifica a los teleféricos como una alternativa eficiente para integrar barrios en laderas o zonas de difícil acceso con el Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios.

En total, esta red tendría 46.8 kilómetros de extensión y beneficiaría a más de 950,000 personas, permitiendo reducir sus tiempos de viaje y mejorando su movilidad diaria, de acuerdo con un artículo de Andina.

Entre los proyectos priorizados en el PMU figura el teleférico entre San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, que tendría 6 kilómetros de recorrido.

Este sistema permitiría conectar la estación Tomás Valle del Metropolitano, y la futura estación de la Línea 3 del Metro en Tomás Valle, con la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, donde se ubica la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima. La iniciativa beneficiaría a más de 173,000 personas.

El plan también contempla el teleférico Lurigancho–San Juan de Lurigancho de 7.4 kilómetros de extensión, que beneficiaría a más de 126,000 personas; el teleférico Lurigancho, de 3.9 kilómetros, que favorecería a más de 50 mil vecinos; y el teleférico La Victoria–El Agustino, de 1.5 kilómetros, que beneficiaría a más de 105,000 personas.

En el sur de la ciudad, se plantea el teleférico Villa María del Triunfo–Pachacámac, dividido en dos tramos: el primero de 3.2 kilómetros, que beneficiaría a más de 99,000 personas, y el segundo de 7.8 kilómetros, que atendería a más de 46,000 vecinos de Manchay.

La red también incluye el teleférico Comas–San Juan de Lurigancho, de 8 kilómetros de extensión, que beneficiaría a más de 226 mil personas, y el teleférico Ventanilla–Puente Piedra, de 8.9 kilómetros, que favorecería a más de 124,000 ciudadanos.

Además de mejorar la movilidad, los teleféricos podrían acercar zonas hoy aisladas a espacios naturales como humedales, lomas ecoturísticas y sitios arqueológicos, lo que también abriría oportunidades para el desarrollo de estos sectores.

El PMU contempla una cartera de proyectos a corto, mediano y largo plazo, entre ellos siete líneas de Metro adicionales, que se suman a las dos existentes; 42 kilómetros BRT de alta capacidad tipo el Metropolitano; 113 kilómetros BRT de mediana capacidad; y 878 kilómetros de corredores de bus en beneficio de los ciudadanos de Lima y Callao.