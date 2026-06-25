El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, adelantó que el teleférico que conectará al distrito con las playas culminaría su etapa de instalación en agosto de este año.

Esta madrugada se colocó uno de los cables principales del sistema en la playa Redondo II, y en los próximos días, a más tardar el sábado, se hará lo mismo con un cable tractor como parte de la fase final del montaje del teleférico.

Canales precisó que esperan el proceso de certificación internacional, a cargo de una firma alemana, y la marcha blanca “para abrir el servicio al público” .

“Se calcula que en el mes de agosto debe estar culminado todo el proceso. Todos esperamos subirnos al teleférico”, dijo a Canal N.

Cabe recordar que la obra del teleférico de Miraflores es ejecutada por Teleférico ZigZag bajo un sistema de concesión brindado en 2022.

“Se han realizado estudios especializados para garantizar que la obra sea completamente segura. Los anclajes se encuentran en zonas evaluadas técnicamente y no existe afectación al acantilado”, acotó el alcalde miraflorino.

Teleférico de Miraflores permitirá acercar el distrito al mar, según el alcalde Carlos Canales. Foto: difusión

El teleférico de Miraflores conectará el acantilado con playas de la Costa Verde; y se prevé movilizar hasta 3,000 personas al día en este servicio. El precio referencial del recorrido oscila entre S/ 15 y S/ 20.

Según Canales, se podrán movilizar los usuarios en el teleférico con sillas de ruedas, tablas de surf, bicicletas, con el fin de “acercar a Miraflores al mar”.

Disputa por el Mercado N.º 1 de Surquillo

Respecto a la controversia por el Mercado N.º 1 de Surquillo —el cual está cerrado desde hace dos años—, Canales enfatizó que el predio pertenece legalmente a Miraflores, pero su uso corresponde al distrito vecino de Surquillo por usufructo.

“Nosotros no cerramos el mercado. La responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento corresponde a la Municipalidad de Surquillo, que es quien tiene el usufructo del bien”, resumió; sumado a que “tampoco está contemplado en el presupuesto municipal”.