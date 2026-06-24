Piden verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde su sede.

“Precisamos que esta situación no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto”, señaló através de un comunicado.

Agregó que se encuesntran en permanente coordinación con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos, realizando el seguimiento correspondiente a fin de mantener informados a nuestros pasajeros y pasajeras.

Piden verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Foto: GEC.
Piden verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Foto: GEC.

“Recomendamos verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, anotó.

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