El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde su sede.

“Precisamos que esta situación no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto”, señaló através de un comunicado.

Agregó que se encuesntran en permanente coordinación con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos, realizando el seguimiento correspondiente a fin de mantener informados a nuestros pasajeros y pasajeras.

Piden verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Foto: GEC.

“Recomendamos verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, anotó.

#JorgeChávezInforma 🚨✈️

Debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



Precisamos que esta situación no… — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) June 24, 2026

LEA TAMBIÉN: Capeco expresa preocupación por falta de fondos para vías estratégicas del Jorge Chávez