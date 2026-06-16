Capeco considera fundamental que el Poder Ejecutivo y el Congreso analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren los recursos necesarios para la continuidad de obras estratégicas. (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)
Capeco considera fundamental que el Poder Ejecutivo y el Congreso analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren los recursos necesarios para la continuidad de obras estratégicas. (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)
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Redacción Gestión
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La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) expresó su profunda preocupación debido a que el proyecto de crédito suplementario del Poder Ejecutivo

La Via Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, son obras que constituyen infraestructura estratégica fortalecer la competitividad logistica del país y asegurar la continuidad de una inversión pública prioritaria que ya debería estar operando con la apertura del nuevo terminal desde 2025, señaló Capeco a través de un comunicado.

“La falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución, incrementar los costos de las obras y afectar la culminación oportuna de una infraestructura fundamental para el desarrollo del pais”, expresó.

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En esa línea Cacpeco consideró fundamental que, durante la evaluación del Proyecto de Ley N° 14799, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren estos recursos necesarios para la continuidad de estas obras estratégicas y evitar eventuales interrupciones en su ejecución.

Cacpeco considera fundamental que el Poder Ejecutivo y el Congreso analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren los recursos necesarios para la continuidad de obras estratégicas. Foto: Andina.
Cacpeco considera fundamental que el Poder Ejecutivo y el Congreso analicen de manera conjunta las alternativas que aseguren los recursos necesarios para la continuidad de obras estratégicas. Foto: Andina.
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“Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de inversiones que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y al fortalecimiento de la competitividad del Perú”, apuntó.

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