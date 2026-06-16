Si bien la Nueva Carretera Central (NCC) está en la lista de los proyectos a los que irán destinados los recursos, se le asignaría la mitad de lo que se prometió meses atrás, es decir, solo S/ 200 millones. Y, en el caso de la Vía Expresa Santa Rosa (VESR), simplemente no fue considerada. Cabe recordar que ambos proyectos están bajo el PMO Vías como parte del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

Gestión contactó con fuentes del sector para conocer en qué situación quedarían la NCC y la VESR y qué sucederá ahora que el dinero llegará parcialmente o, en el otro caso, no se asignará.

Así se verá la Vía Expresa Santa Rosa sobre el óvalo de La Perla. Foto: PMO Vías.

Vía Expresa Santa Rosa

Como punto de partida, vale recordar que la VESR tiene hoy dos componentes: la vía expresa como tal y el puente Santa Rosa. En diciembre del año pasado se adjudicaron ambos componentes y se entregaron los contratos firmados por los ganadores a Provías Nacional. En ese momento, la entidad del Estado firmó el del puente, pero no el del viaducto.

Meses después, en febrero de este año, Gestión conversó con Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías, quien mencionó en que la firma no se concretó por falta de recursos, pero que tenían la expectativa de que en marzo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les diera “noticias positivas”.

Esto no sucedió. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) insistió. El 13 de abril último, el ministerio remitió al MEF ocho propuestas de artículos del sector para su evaluación e incorporación a un proyecto de ley, entre los cuales se encontró el crédito suplementario para financiar la ejecución de VESR.

Pero, como se señaló, no prosperó. Las fuentes del sector consultadas por este diario recordaron que sí había presupuesto a finales del año pasado, de más de S/ 130 millones, pero sin concretarse la firma, esto “se perdió” y para este año, empezaron con S/ 0.

Por ello, la expectativa estaba sobre el crédito suplementario. Así, se esperaba S/ 260 millones para asegurar la continuidad del proyecto VESR este año y acelerar el puente Santa Rosa (unos S/ 170 millones para la vía expresa y S/ 90 millones para el puente).

La Vía Expresa Santa Rosa comprende la construcción de una vía elevada de aproximadamente 4 kilómetros, que iniciará en la Costa Verde y recorrerá las avenidas Juan Pablo II y Santa Rosa. Foto: PMO Vías.

Es más, como parte del cronograma, supo este diario, se sabía que el PMO debía avanzar con mover los servicios públicos de 16 empresas en el Callao que pasaban sobre el terreno de la VESR. Hasta ahora, ya se habría movido 15 y, actualmente, se está avanzando la reubicación de redes de Sedapal. Esto debería terminar en septiembre de este año. Aun así, por como está previsto el proyecto, no había necesidad de esperar. Las obras del viaducto podrían haber arrancado desde antes.

Con lo mencionado, las voces consultadas mencionaron que todo eso ha llevado a que el PMO registre un retraso en sus cronogramas. Comentaron que si se toma en cuenta que estamos en junio y la firma no se concretó en diciembre del año pasado, son 7 meses de retraso. “Es decir, se tiene casi un año de desfase en términos generales”, apuntaron.

Este diario le consultó al PMO Vías para saber sus comentarios sobre la VESR, así como sobre la NCC, pero mencionaron que no podían responder sin autorización del MTC. Además, se les extendió preguntas al MEF, que al cierre de esta nota no respondieron.

Nueva Carretera Central

La preocupación por la NCC no se hizo esperar. Durante el verano el centro del país se movilizó para exigir que se destinen recursos para la construcción de la carretera que unirá Junín con Lima. Frente a ello, el Gobierno prometió que se entregaría S/ 400 millones, pero, en el proyecto de crédito suplementario se le otorgaría S/ 200 millones.

En principio, según el cronograma, se necesitaban S/ 1,200 millones para este año. Sin embargo, ante la falta de recursos, se conoció que se hicieron ajustes y la cifra quedó en S/ 900 millones.

Sin embargo, en el presupuesto público 2026 solo se asignaron S/ 190 millones. Es en este contexto que se esperaba al menos los S/ 400 millones en el crédito suplementario, pero se recibiría solo la mitad, lo que limitaría se avance con declarar al ganador para construir el túnel Pariachi.

En principio, según el cronograma, se necesitaban S/ 1,200 millones para este año. Sin embargo, ante la falta de recursos, se conoció que se hicieron ajustes y la cifra quedó en S/ 900 millones. (Foto: Andina)

Vale recordar que el 27 de marzo de este año, el MTC emitió un oficio al MEF para remitir la propuesta normativa para financiar el proyecto, así como la aprobación de medidas que garanticen la sostenibilidad del referido proyecto en los siguientes años. Justamente, este documento incorporó una exposición de motivos para sustentar la incorporación de recursos vía crédito suplementario hasta por la suma de S/ 400.7 millones.

Este diario pudo conocer la semana pasada que se habría cerrado la licitación para el túnel Pariachi, el componente clave que generó los reclamos de la población, que insistía con que se ejecute en este Gobierno.

“Se supo que la licitación que realizó PMO preveía un anticipo que no podría ser cubierto con el presupuesto que se consigna hoy en el proyecto del crédito suplementario”, alertaron.

Las voces consultadas consideraron que no sería una buena imagen, incluso para el país, si la procura se estableció con ciertos parámetros y condiciones, pero ahora, por menores recursos, se tienen que cambiar sobre la marcha, tomando en cuenta que ya hay empresas a la espera del resultado del concurso.