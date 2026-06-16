Vía expresa Santa Rosa en espera de recursos. Foto: Andina
Vía expresa Santa Rosa en espera de recursos. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

El pedido de crédito suplementario del Poder Ejecutivo del Perú ya está en manos del Congreso de la República. Sin embargo, dos puntos han llamado la atención.

TE PUEDE INTERESAR

Camioneros paraguayos piden apoyo tras permanecer 44 días varados entre Perú y Bolivia
Tras subsidio al diésel, transportistas de carga van por más: ¿cuál es el nuevo pedido?
Julio Velarde cuestiona crecimiento de más 3% en Perú: “Es un crecimiento pálido”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.