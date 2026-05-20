Obras en avenida Morales Duárez intensifica tráfico hacia el aeropuerto. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y demoras para llegar al aeropuerto Jorge Chávez.

Las restricciones viales inician en el cruce de Morales Duárez con Santa Rosa y abarcan unos 600 metros de vía, entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio.

viales, mientras que los que salen del aeropuerto se enfrentan a largas filas por la congestión por el poco espacio de esa parte de la vía.

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Parte del tránsito se desvía ahora por vías auxiliares debido al cierre de uno de los carriles principales, lo que causa retrasos a autos particulares, taxis y unidades de transporte.

Según reportó Canal N,

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El puente Santa Rosa será el ingreso definitivo al aeropuerto Jorge Chávez. Los trabajos contemplan la construcción de muros de contención, pasos a desnivel y nuevos ramales de ingreso al aeropuerto, para lo cual ingresa constantemente maquinaria pesada y camiones por los carriles cerrados.

El proyecto se encuentra a cargo del Consorcio Puente Chalaco y, según el cartel de obra, tendrá una duración de 913 días calendario.

El tráfico en la zona es tan intenso que, los viajeros que se dirijan al aeropuerto tendrán que salir entre 5 y 5 horas de anticipación para no perder sus vuelos. Foto: Andina
El tráfico en la zona es tan intenso que, los viajeros que se dirijan al aeropuerto tendrán que salir entre 5 y 5 horas de anticipación para no perder sus vuelos. Foto: Andina

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