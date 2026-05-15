El Poder Judicial dispuso el archivamiento definitivo del proceso seguido contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en el marco del caso Westfield.

La decisión fue adoptada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario, dando por concluida la investigación penal.

LEA TAMBIÉN: PPK solicita al PJ archivar investigación por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht

En su resolución, el magistrado sostuvo que no se logró acreditar una conducta orientada a ocultar o dificultar la identificación del origen de los fondos investigados. Según indicó, el dinero cuestionado circuló mediante el sistema financiero formal y a través de entidades bancarias internacionales, lo que permitió mantener trazabilidad sobre las operaciones.

La investigación estaba relacionada con presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht por US$ 300 mil para la campaña presidencial de 2011. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los recursos habrían provenido de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa y canalizados mediante Westfield Capital.

quedó fuera del proceso por lavado de activos y asociación ilícita tras decisión del Poder Judicial sobre el caso Westfield. Foto: Andina.

Durante la audiencia, la defensa de Kuczynski argumentó que los hechos atribuidos no configuraban delito, planteamiento que finalmente fue acogido por el juzgado.

Respecto al presunto delito de asociación ilícita para delinquir, el juez modificó el criterio que había sostenido anteriormente en casos similares, tras considerar un fallo de la Corte Suprema relacionado con Susana de la Puente, cuya investigación también fue archivada.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía acusa a PPK por caso IIRSA Norte y pide más de ocho años de prisión

Concepción Carhuancho señaló que el cambio de posición responde a la necesidad de garantizar predictibilidad y seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

Como se sabe, el Ministerio Público había solicitado 35 años de prisión para el exjefe de Estado por estos cargos.

#Importante El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y ordenó el sobreseimiento del proceso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. pic.twitter.com/BtSn7pohVV — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 15, 2026

PPK: “Por fin se está haciendo justicia”

Tras conocerse el fallo judicial, Pedro Pablo Kuczynski calificó como justa la decisión del Poder Judicial de archivar la investigación en su contra por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial del 2011.

El exmandatario señaló que tanto él como su entorno familiar atravesaron momentos difíciles durante los años que duró el proceso.

“Me parece todo muy bien. Hay que ver las consecuencias de esto, porque si uno acusa a alguien de lavado de activos, en Estados Unidos, eso es la muerte financiera. A mí me cerraron mis cuentas, a mi esposa, a mi hija, que se está graduando de su doctorado hoy. Hemos pasado un rato terrible”, declaró a RPP.

Kuczynski también sostuvo que la resolución judicial demuestra que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y cuestionó la duración de las investigaciones.

“Yo estoy muy feliz de que ocurra esto. Hemos sufrido mucho durante casi 15 años, desde el 2011, y por fin se está haciendo justicia. Felicito al juez de haber podido ver eso”, manifestó.