La Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre nuevos hallazgos en el marco de las investigaciones vinculadas al proyecto Rutas de Lima, concesionado durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.

En conferencia de prensa, el alcalde Renzo Reggiardo señaló que la comuna presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York documentación obtenida a través del mecanismo de ‘Discovery’, el cual permite acceder a información financiera en jurisdicción estadounidense.

Según detalló, uno de los principales elementos identificados es una transferencia por US$ 3.5 millones realizada el 7 de julio de 2014 —fecha en la que se concretó el cierre financiero del contrato de concesión— a la empresa Latin America Enterprise Fund Managers (LAEFM), vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a su socio Gerardo Sepúlveda.

“Hemos ingresado ante la Corte del distrito sur de Nueva York la enorme cantidad de evidencias que nos han enviado producto del Discovery. Hay un hallazgo sumamente importante del 7 de julio del 2014, una transferencia por 3.5 millones de dólares al expresidente PPK, fecha en la que se hizo el cierre financiero del contrato entre Rutas de Lima y la MML de aquel momento, la administración de Susana Villarán”, manifestó el alcalde Reggiardo en conferencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad, el pago habría sido registrado como una “tarifa de éxito”, pese a que, según la comuna, no existiría evidencia de servicios prestados por dicha empresa en el marco del proyecto.

Reggiardo indicó que estos hallazgos forman parte de un conjunto de evidencias remitidas por entidades financieras en Estados Unidos, entre ellas la Reserva Federal de Nueva York, el sistema de pagos CHIPS y el banco Wells Fargo. Añadió que el proceso de discovery continúa en curso y que se solicitará ampliar su alcance para profundizar en el flujo de los recursos.

La Municipalidad de Lima, liderado por el alcalde Renzo Reggiardo, informó sobre transferencias y operaciones financieras detectadas en el marco de las investigaciones por el contrato de concesión de Rutas de Lima. Foto: MML.

Asimismo, la municipalidad señaló que, a partir de esta transferencia, se habrían identificado más de 150 operaciones financieras posteriores que involucrarían intermediarios internacionales y que, según la hipótesis de la comuna, podrían estar relacionadas con el destino final de los fondos.

Desde la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la municipalidad indicaron que las transacciones detectadas coinciden con hitos relevantes del contrato de concesión, cuyo financiamiento —según explicaron— ascendió a aproximadamente US$ 500 millones.

“Este proyecto era de 500 millones de dólares y Rutas de Lima se financió completamente con este monto, sin aportar capital propio. Se ha venido pagando intereses con cargo a las tarifas de peaje tanto de la Panamericana Norte como Sur y que además se ha venido incrementando en el tiempo”, indicó la funcionaria.

Asimismo, mencionó que, de no haberse interrumpido el contrato con Rutas de Lima, la tarifa de peaje habría alcanzado hasta 18 soles, lo que hubiese perjudicado a millones de usuarios.

El caso Rutas de Lima se mantiene bajo investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al contrato de concesión. Las autoridades municipales señalaron que la información recopilada será puesta a disposición de las instancias correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a estos nuevos señalamientos.