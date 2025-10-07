La defensa legal de Susana Villarán, admitió que la exalcaldesa reconoció que tenía conocimiento del pago de 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria, del total de más de 11 millones de dólares que, según la Fiscalía, se recibieron para favorecer empresas brasileñas.

La abogada de Villarán, Merly Edquén, fue quien realizó esta precisión al descartar que no se cometió el delito de lavado de activos porque no se puede probar que la exalcaldesa conocía el origen ilícito del dinero.

“(La Fiscalía dice que) hubo 3 millones de dólares de los presuntamente 11 millones que se quedaron en Brasil porque eran los honorarios del señor (Luis) Favre, que va a declarar en juicio a cuánto ascendía a esa suma”, indicó la abogada.

Según la defensa, Susana Villarán solo sabía de la existencia de 3 millones de dólares y no tuvo conocimiento de otros aportes.

“La señora Villarán de la Puente va a decir que ella sabía única y exclusivamente de 3 millones de dólares. Ella no supo respecto de otro tipo de aportes de campaña y, en consecuencia, tampoco lo saben sus coimputados, o se presume que tampoco lo sabían”, agregó.

La abogada también garantizó que demostrará en el juicio que no hubo alguna reunión clandestina entre Villarán y Odebrecht para hacer negocios ilegales.

Sostuvo también que las cláusulas de la adenda firmada durante la gestión de Villarán no favorecieron a OAS ni a otras empresas, sino que ayudaron a la Municipalidad de Lima a avanzar el proyecto de corredores complementarios.

Recordemos que, en sus alegatos al inicio del juicio oral contra Susana Villarán, la Fiscalía sostuvo que Odebrecht, OAS y Graña y Montero aportaron más de 11 millones de dólares a las campañas de Villarán, tanto para contra la revocatoria del 2012 como para la reelección en 2014.