Rafael López Aliaga está dispuesto a acudir como testigo al juicio oral contra Susana Villarán. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Rafael López Aliaga está dispuesto a acudir como testigo al juicio oral contra Susana Villarán. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El abogado de la Municipalidad de Lima, Wilber Medina, señaló también que el alcalde

Así lo anunció este miércoles, al precisar que el burgomaestre declarará sobre el perjuicio causado a la comuna limeña por la concesión de los peajes a Rutas de Lima, en caso de ser convocado formalmente por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

La semana pasada se inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, , y otros 17 acusados por los aportes recibidos de las empresas brasileñas y para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la .

Para este proceso, el Equipo Especial Lava Jato presentó una lista de 378 testigos que deberán declarar en las audiencias; sin embargo, una nueva persona podría sumarse a la lista: el actual burgomaestre capitalino, .

LEA TAMBIÉN: MML pierde apelación en EE.UU. y se confirma que deberá pagar US$ 200 millones por peajes

Piden suspensión de cobro de peaje

Medina sostuvo que la Municipalidad de Lima acoge la acusación de la Fiscalía, que imputa a Susana Villarán de haber recibido supuestas coimas para la concesión de los peajes a Rutas de Lima.

“Nos parece maravilloso, abrigamos esa tesis y además eso es un hecho real, confesado por Villarán, confesado por (Marcelo) Odebrecht”, expresó.

Asimismo, el abogado dijo esperar que el Ministerio Público solicite la suspensión del cobro de peaje hasta que se defina una eventual condena contra Villarán.

Para que sea congruente con su acusación y con su pedido de condena, lo que tiene que hacer a la par es pedir vía medida cautelar la suspensión del cobro de los peajes”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima denuncia que la MML desacata sentencia del TC sobre cobro de peajes
MML: se debe suspender cobro de peaje hasta que se emita condena contra Villarán (Foto: Andina)
MML: se debe suspender cobro de peaje hasta que se emita condena contra Villarán (Foto: Andina)

¿Qué dijo Jose Domingo Pérez sobre López Aliaga?

El fiscal , precisó que presentará una solicitud al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para que aprueben la incorporación del testimonio de López Aliaga al juicio oral.

Explicó que es pertinente la declaración del líder de debido a que este ha presentado un recurso ante la Fiscalía a fin de que se adopten ciertas medidas en relación a los peajes de Lima, que corresponden a la concesión de .

“Creo que también es pertinente que declare en juzgamiento en el caso de la señora Susana Villarán. Hay un estadío que se conoce como la prueba nueva en la que la Fiscalía va a procurar que se reciba también el testimonio del señor Rafael López Aliaga”, indicó la noche del último lunes.

Pérez recordó que el argumento principal del petitorio de la MML es que “el daño está presente en relación a esta concesión”, por lo que consideró que sería pertinente que los jueces escuchen al alcalde.

“Eso es lo que vamos a procurar apenas ingresemos a la fase de ofrecimiento de prueba nueva. Esto debe ser de acá a dos semanas (...) creo que es pertinente y útil para la Fiscalía. Entiendo que la Procuraduría va a coadyuvar en este pedido”, acotó.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga sobre cobro de peajes: “Esperemos que ya se liberen las casetas de Lima Sur”


TE PUEDE INTERESAR

Susana Villarán rechaza acusación de la Fiscalía: “Vamos a desbaratar uno por uno los cargos”
MML informa que no pagará defensa legal de Susana Villarán
Susana Villarán estaría “bastante consternada” tras la muerte de José Miguel Castro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.