El abogado de la Municipalidad de Lima, Wilber Medina, señaló también que el alcalde Rafael López Aliaga está dispuesto a acudir como testigo al juicio oral contra Susana Villarán.

Así lo anunció este miércoles, al precisar que el burgomaestre declarará sobre el perjuicio causado a la comuna limeña por la concesión de los peajes a Rutas de Lima, en caso de ser convocado formalmente por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

La semana pasada se inició el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros 17 acusados por los aportes recibidos de las empresas brasileñas Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).

Para este proceso, el Equipo Especial Lava Jato presentó una lista de 378 testigos que deberán declarar en las audiencias; sin embargo, una nueva persona podría sumarse a la lista: el actual burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga.

Piden suspensión de cobro de peaje

Medina sostuvo que la Municipalidad de Lima acoge la acusación de la Fiscalía, que imputa a Susana Villarán de haber recibido supuestas coimas para la concesión de los peajes a Rutas de Lima.

“Nos parece maravilloso, abrigamos esa tesis y además eso es un hecho real, confesado por Villarán, confesado por (Marcelo) Odebrecht”, expresó.

Asimismo, el abogado dijo esperar que el Ministerio Público solicite la suspensión del cobro de peaje hasta que se defina una eventual condena contra Villarán.

“Para que sea congruente con su acusación y con su pedido de condena, lo que tiene que hacer a la par es pedir vía medida cautelar la suspensión del cobro de los peajes”, anotó.

MML: se debe suspender cobro de peaje hasta que se emita condena contra Villarán (Foto: Andina)

¿Qué dijo Jose Domingo Pérez sobre López Aliaga?

El fiscal José Domingo Pérez, precisó que presentará una solicitud al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para que aprueben la incorporación del testimonio de López Aliaga al juicio oral.

Explicó que es pertinente la declaración del líder de Renovación Popular (RP) debido a que este ha presentado un recurso ante la Fiscalía a fin de que se adopten ciertas medidas en relación a los peajes de Lima, que corresponden a la concesión de Rutas de Lima.

“Creo que también es pertinente que declare en juzgamiento en el caso de la señora Susana Villarán. Hay un estadío que se conoce como la prueba nueva en la que la Fiscalía va a procurar que se reciba también el testimonio del señor Rafael López Aliaga”, indicó la noche del último lunes.

Pérez recordó que el argumento principal del petitorio de la MML es que “el daño está presente en relación a esta concesión”, por lo que consideró que sería pertinente que los jueces escuchen al alcalde.

“Eso es lo que vamos a procurar apenas ingresemos a la fase de ofrecimiento de prueba nueva. Esto debe ser de acá a dos semanas (...) creo que es pertinente y útil para la Fiscalía. Entiendo que la Procuraduría va a coadyuvar en este pedido”, acotó.



