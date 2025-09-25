La lista revela contrastes llamativos, pero lo que muchos probablemente se preguntan es: ¿en qué puesto quedó Rafael López Aliaga, alcalde de Lima? Foto: GEC
La lista revela contrastes llamativos, pero lo que muchos probablemente se preguntan es: ¿en qué puesto quedó Rafael López Aliaga, alcalde de Lima? Foto: GEC
Setiembre está apunto de culminar, pero trae consigo un nuevo ranking de la consultora CB Opinión Pública que pone bajo la lupa a los principales .

La lista revela contrastes llamativos: mientras algunos mandatarios locales gozan de respaldo mayoritario, otros apenas alcanzan dos dígitos de aprobación.

Pero lo que muchos probablemente se preguntan es: ¿en qué puesto quedó ?

Según la encuesta, el mejor valorado es Carlos Fernando Galán, alcalde de , con 55.3% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Mario Bergara, de (53.9%) y Pabel Muñoz, de (48.4%).

En el otro extremo, la desaprobación golpea con fuerza: Luis Bello, alcalde de Asunción, ocupa el último lugar con solo 12.6% de imagen positiva, acompañado en el fondo de la tabla por Iván Arias, de La Paz (19.9%), y Carmen Meléndez, de Caracas (35.7%).

Lima, bajo análisis

El alcalde limeño aparece en la mitad superior del ranking, ubicándose en el quinto lugar, detrás de Jorge Macri (Buenos Aires), con una posición expectante.

Se le considera una imagen positiva de 41.7% y una imagen negativa superior de 56.2%, según CB Opinión Pública.

Si bien no explica las razones, si considera que la encuesta, realizada entre el 18 y 22 de septiembre en diez capitales de la región, tuvo un universo de más de 5,100 entrevistados y un margen de error de entre 4% y 5%, bajo la técnica CAWI Research (encuestas online estratificadas por distrito, edad, género y nivel socioeconómico).

Fuente: CB Opinión Pública

