En Lima los trenes tienen un destino curioso: nunca llegan a rodar, pero siempre terminan en campaña. El caso del tren Lima–Chosica es de manual. Las 20 locomotoras y 93 vagones traídos de California no han recorrido ni un metro, pero ya han servido para discursos grandilocuentes, acusaciones cruzadas y hasta denuncias políticas. Mientras los fierros siguen estacionados, Rafael López Aliaga y César Sandoval encontraron en ellos el vehículo perfecto para subirse al mismo tren: el de la politiquería.

López Aliaga juró que este lote, por el que ya se pagaron US$ 24 millones solo en logística, estaría rodando en una marcha blanca desde julio. Nunca hubo expediente técnico, ni proyecto, ni cronograma viable. Lo que sí hubo fue discurso populista y la foto del alcalde en modo salvador.

Pero el show no termina ahí. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que debería ser árbitro técnico, también se trepó al vagón. El ministro César Sandoval, militante de Alianza para el Progreso y fan declarado de César Acuña, primero fue categórico: era imposible que esos fierros oxidados rodaran en meses. Hasta ahí, correcto. Pero después pasó al ataque: usó a sus funcionarios de segundo nivel para anunciar denuncias contra la Municipalidad de Lima ante la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso. Un despliegue más parecido a campaña política que a gestión de transporte.

Sandoval no se quedó en el rol de crítico. Ahora anuncia que el Ejecutivo impulsará su propio tren Lima–Chosica, con respaldo del MEF y sin usar “chatarra” importada. Es decir, López Aliaga pierde la bandera, pero Sandoval se queda con el estandarte. No solo derrumba el plan municipal: busca quedarse con la medalla. La pregunta inevitable es: ¿qué proyectos concretos está empujando el MTC, más allá de dinamitar las ideas de otros?

Del lado municipal, López Aliaga sigue con su estilo de vendedor de ilusiones. El tren Lima–Chosica se suma a su colección de anuncios imposibles: la inauguración de la Vía Expresa Sur sin que esté concluida o las 10,000 motos para combatir la inseguridad sin policías que las manejen. Populismo puro: titulares rimbombantes que se desmoronan al primer contacto con la realidad.

Mientras tanto, los técnicos hacen su parte. El informe de Rail Electrical Services, encargado por la misma MML, halló fugas de aceite, motores bloqueados, piezas obsoletas y reparaciones por más de US$ 1.8 millones. La comuna respondió que reacondicionarlos permitiría ahorrar US$ 200 millones frente a comprar nuevos. Cada parte con su número mágico, cada cual con su relato épico.

El resultado es el mismo: ni trenes ni mejoras reales para la movilidad. Solo discursos, peleas y acusaciones. Un alcalde que promete lo imposible y un ministro que aprovecha el escándalo para debilitarlo y quedarse con el protagonismo.

La conclusión es simple: López Aliaga y Sandoval viajan en el mismo tren, el de la politiquería. Y mientras ellos se disputan el vagón de mayor visibilidad, los limeños seguimos a pie, atrapados en combis y en un transporte que nunca despega.