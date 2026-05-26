La compañía del grupo, que inició operaciones (comercialización) en octubre de 2024, aceleró su estrategia de internacionalización con la creación de una nueva empresa en Colombia, a donde ya exporta de 60 a 80 toneladas mensuales de tela desde su planta en Perú.

“El año pasado abrimos un punto de venta en Colombia. Empezamos en Medellín, considerada el principal sector textil de Colombia, donde se mueve la zona textilera más importante del país“, destacó Stephanie Quispe, gerente general de Peruvian Fashion Tex.

Stephanie Quispe, gerente general de Peruvian Fashion Tex.

La apuesta por instalarse en la capital textilera colombiana no tardó en dar resultados. Lo que comenzó como una tienda evolucionó rápidamente hacia un modelo de distribución mayorista, con una bodega propia de 400 m2, capacidad para almacenar dos contenedores mensuales de tela y una cartera de clientes que hoy incluye a Falabella y al Grupo Éxito.

Entre enero y mayo de este año, las ventas en Colombia crecieron un 70% respecto al mismo período del año anterior, registrando así el mayor volumen de importaciones de Pftex Colombia S.A.S. desde su creación.

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La tela peruana conquista Colombia y ya tiene agenda en Ecuador, Bolivia y EE.UU.

Con un año de operación cumplido en Colombia y las ventas al alza, Peruvian Fashion Tex ya tiene la mirada puesta en los siguientes pasos: abrir bodegas en Bogotá y Cali, dos plazas donde ya existe una cartera de clientes activa esperando telas peruanas.

La meta a mediano plazo es alcanzar las 100 toneladas mensuales en cada ciudad, lo que llevaría las exportaciones solo a Colombia a 300 toneladas al mes.

El modelo de negocio de Peruvian Fashion Tex consiste en exportar la tela, mientras que sus clientes colombianos —confeccionistas y distribuidores— se encargan de transformarla en prendas terminadas que luego distribuyen a nivel nacional. “Nosotros vendemos las telas, allá son expertos confeccionistas, así que por ahí hacen paquete completo y lo distribuyen nacionalmente como prendas”, señaló la ejecutiva.

Lo que comenzó como una tienda de Peruvian Fashion Tex en Colombia, evolucionó rápidamente hacia un modelo de distribución mayorista, con una bodega propia de 400 m2, capacidad para almacenar dos contenedores mensuales de tela y una cartera de clientes que hoy incluye a Falabella y al Grupo Éxito.

Colombia es la punta de lanza, pero no el único frente. Peruvian Fashion Tex tiene en la mira a Ecuador y Bolivia, dos mercados donde ya cuenta con clientes, pero donde todavía no ha logrado el impulso comercial que sí encontró en el país cafetero. “Ecuador es un mercado latente, lo tenemos en la vista, igual que Bolivia, en el cual hemos tenido acercamiento con muchos clientes”, reconoció.

La apuesta es replicar en ambos países la misma estrategia que funcionó en Colombia: presencia física con bodegas y distribución directa. “Creo que este 2026 consolidamos Bolivia y Ecuador en nuestra cartera”, afirmó.

Y el horizonte más anhelado apunta más lejos: Estados Unidos, un mercado al que la empresa quiere llegar, pero con preparación. “Quiero primero consolidar Latinoamérica”, aclaró, reconociendo que el mercado norteamericano exige una propuesta diferenciada, donde el algodón peruano ya tiene reputación ganada.

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La peruana que fabrica tela en Ate y quiere vender ropa orgánica en Amazon en 2027

En paralelo a la expansión de telas, Peruvian Fashion Tex avanza en un proyecto que apunta directo al consumidor final internacional: el lanzamiento de su marca propia de prendas de vestir, con un enfoque en sostenibilidad y tejido de punto orgánico. El canal elegido no es una tienda física sino Amazon de Estados Unidos, con un avance del 80% en la configuración del canal y una fecha de lanzamiento proyectada para 2027.

“Los canales digitales ahora están siendo un boom en Perú, pero me estoy enfocando más al mercado internacional con este ecommerce”, explicó. La apuesta es clara: saltarse el mercado local y llegar directamente al consumidor global con prendas orgánicas de origen peruano, un segmento en crecimiento donde la procedencia y la trazabilidad son cada vez más valoradas.

Para sostener todo ese crecimiento, la empresa tomó una decisión pragmática en materia de infraestructura. La ejecutiva descartó trasladarse a una planta nueva y optó por planes de ampliación de su sede actual en Ate: de los 1,500 m2 actuales a 2,500 m2, lo que le permitiría escalar su producción de las 400 toneladas mensuales actuales a 600 toneladas.

“Lo más importante para nosotros es asegurar la capacidad que responda a esta demanda internacional, pero queremos ir en orden”, expresó, precisando que la inversión es significativa y la fecha aún está por definirse.

La planta en Ate produce actualmente 400 toneladas mensuales. Con la ampliación proyectada, la capacidad subiría a 600 toneladas.

La empresa también tiene en cuenta su posición en el sector: actualmente se ubica en el top 8 de exportadores de telas teñidas de tejido de punto del Perú y su meta es escalar al puesto número 2. Para eso, necesitan más presencia internacional. La expansión en Colombia, la consolidación en Ecuador y Bolivia, y el eventual ingreso a Estados Unidos son, en ese orden, los escalones de ese objetivo.

Más datos sobre Peruvian Fashion Tex:

Inicio. Peruvian Fashion Tex inició operaciones comerciales en octubre de 2024 como brazo exportador del grupo familiar T&F Textiles, antes conocido como Tricot Fine.

Peruvian Fashion Tex inició operaciones comerciales en octubre de 2024 como brazo exportador del grupo familiar T&F Textiles, antes conocido como Tricot Fine. Colombia. Pftex Colombia S.A.S. opera una bodega de 400 m2 en Medellín. Entre enero y mayo de 2026, las ventas crecieron 70% respecto al año anterior.

Pftex Colombia S.A.S. opera una bodega de 400 m2 en Medellín. Entre enero y mayo de 2026, las ventas crecieron 70% respecto al año anterior. Grupo. El grupo T&F Textiles tiene 28 años en el mercado textil. Actualmente, el 70% de las ventas del grupo proviene de la división textil, mientras que el resto corresponde a sus negocios en los sectores agroindustrial e inmobiliario.