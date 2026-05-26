T&F Textiles avanza en Colombia con su empresa Pftex Colombia y mira más países. (Foto: Tricot Fine).
T&F Textiles avanza en Colombia con su empresa Pftex Colombia y mira más países. (Foto: Tricot Fine).
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Edgar Velito
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El grupo familiar textil T&F Textiles (antes Tricot Fine), a través de su brazo comercial y exportador Peruvian Fashion Tex, atraviesa su etapa de mayor proyección internacional desde que inició operaciones comerciales en octubre de 2024. En entrevista exclusiva con Gestión, la empresa de telas detalla la estrategia de expansión en Colombia, los nuevos mercados en la mira y los planes de infraestructura para escalar su capacidad productiva en su planta en Ate al ritmo de su expansión internacional.

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