Estos negocios innovadores atraviesan por una etapa de consolidación. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Zulema Ramirez Huancayo
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A mediados de los noventa, empezaron a surgir pequeños emprendimientos digitales que, sin saberlo, sembrarían las bases del actual ecosistema startup peruano.

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