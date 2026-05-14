El mercado laboral peruano sigue mostrando diferencias por género y seniority. El último reporte de Bumeran detalla salarios, postulaciones y las áreas con más demanda de talento. (Foto: Pexels)
El mercado laboral peruano sigue mostrando diferencias por género y seniority. El último reporte de Bumeran detalla salarios, postulaciones y las áreas con más demanda de talento. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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El más reciente Index del Mercado Laboral de Bumeran revela que las pretensiones salariales de los peruanos mantienen una tendencia al alza. En abril, el salario promedio solicitado llegó a S/3,398, con un crecimiento de 0.05% en comparación con marzo y de 5.52% frente al mismo mes del año anterior.

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