El más reciente Index del Mercado Laboral de Bumeran revela que las pretensiones salariales de los peruanos mantienen una tendencia al alza. En abril, el salario promedio solicitado llegó a S/3,398, con un crecimiento de 0.05% en comparación con marzo y de 5.52% frente al mismo mes del año anterior.
“Si bien el incremento en las pretensiones salariales de abril fue moderado, observamos una tendencia al alza sostenida en términos interanuales. Los resultados reflejan un mercado donde los talentos ajustan sus expectativas de forma gradual, manteniendo una evolución sostenida”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
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Aspiración salarial según la experiencia
Si la lupa se coloca únicamente sobre el seniority; es decir, sobre el nivel de experiencia, los puestos de jefe o supervisor requieren en promedio S/5,542; el segmento semisenior y senior, S/3,444; y los puestos junior, S/2,306.
En detalle, los dos últimos segmentos aumentan en 0.06% y 0.33% respectivamente, mientras que el grupo de jefe o supervisor desciende en un 0.24%.
Las aspiraciones salariales de ciertas especialidades también muestran diferencias según el seniority. En posiciones de jefe o supervisor, Negocios Internacionales presenta la remuneración solicitada más alta: llega a los S/10,000.
Para los perfiles senior y semisenior, el puesto de Testing Quality Assurance & Quality Control (procesos complementarios para garantizar la calidad del software) lidera con S/5,500. Mientras tanto, en el segmento junior, Finanzas Internacionales acumula la mayor pretensión salarial, con S/4,000.
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Expectativas en los puestos de trabajo
Para mapear cómo se comportan las pretensiones salariales en el mercado laboral, Bumeran puso foco en distintos puestos junior y senior, e identificó cuáles destacan por los salarios más altos y más bajos solicitados en abril.
Es oportuno recordar que el factor elecciones 2026 no pasó desapercibido en el mercado laboral. La incertidumbre política ha llevado al empresariado a tomar cautela incluso desde meses previos a los comicios de abril, lo que ha generado más contratos temporales y, con ello, mayores negociaciones salariales.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Cuentas corrientes: S/4,000
Consultorías: S/ 1,600
- COMERCIAL
Desarrollo de negocios: S/ 2,700
Call center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Diseño industrial: S/ 3,000
Media Planning: S/ 1,500
- OTROS
Trabajo social: S/ 4,000
Pasantía / Trainee: S/ 1,130
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de obra: S/ 4,000
Almacén, depósito, expedición: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y planilla: S/ 3,000
Selección: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Internet: S/ 3,800
Soporte técnico: S/ 2,000
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Finanzas internacionales: S/5,000
Facturación: S/ 2,000
- COMERCIAL
Desarrollo de negocios: S/ 4,000
Call center: S/ 1,800
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad social: S/ 4,500
E-commerce: S/ 2,500
- OTROS
Seguridad industrial: S/ 4,500
Ventas Internacionales / exportación: S/ 2,000
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de obra: S/ 5,000
Distribución: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Administración de personal: S/ 3,500
Capacitación: S/ 2,100
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Testing / QA / QC: S/ 5,500
Redes: S/ 2,700
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¿Dónde están las ofertan laborales?
Las preferencias laborales de los peruanos durante abril estuvieron encabezadas por las posiciones de Administración, que captaron el 7.21% de las postulaciones; seguidas por Comercial, con 5.99%; Minería, petróleo y gas, con 4.92%; Recursos Humanos, con 4.28%; y Ventas, con 3.81%.
Por otro lado, las categorías con mayor volumen de avisos de trabajo publicados en el portal fueron Comercial, con el 8.53% del total de ofertas; Ventas, con el 7.85%; Administración, con el 3.93%; Contabilidad, con el 3.70%; y Atención al Cliente, con 3.62%.
El Index Bumeran también evidencia que la brecha salarial de género alcanza un 9.21% en abril: mientras los hombres solicitan en promedio S/3,505 mensuales, las mujeres requieren S/3,209.
No obstante, cabe subrayar que, en el lapso de análisis, el salario medio requerido por los hombres disminuye un 0.89% y el salario medio requerido por las mujeres asciende un 0.23%
Hay incluso más cifras: el 41.66% de las postulaciones de todos los niveles de seniority provienen de mujeres y el 58.34% les corresponde a los hombres. En comparación con el mes anterior, se observa un incremento de 0.33% en las postulaciones femeninas.
Sin embargo, a medida que crece el nivel de responsabilidad dentro de las empresas, la participación femenina en las postulaciones laborales se reduce.
Puntualmente, el posiciones junior, las mujeres reúnen el 45.75% de las postulaciones y los hombres el 54.25%. En cargos semisenior y senior, la participación femenina cae a 33.99%, mientras que la masculina sube a 66.01%. En tanto, en puestos de jefe o supervisor, las mujeres representan solo el 27.66% de las postulaciones, frente al 72.34% de los hombres.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.