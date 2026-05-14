“Si bien el incremento en las pretensiones salariales de abril fue moderado, observamos una tendencia al alza sostenida en términos interanuales. Los resultados reflejan un mercado donde los talentos ajustan sus expectativas de forma gradual, manteniendo una evolución sostenida”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Este es el camino de las aspiraciones salariales con el paso de los años.

Aspiración salarial según la experiencia

Si la lupa se coloca únicamente sobre el seniority; es decir, sobre el nivel de experiencia, los puestos de jefe o supervisor requieren en promedio S/5,542; el segmento semisenior y senior, S/3,444; y los puestos junior, S/2,306.

En detalle, los dos últimos segmentos aumentan en 0.06% y 0.33% respectivamente, mientras que el grupo de jefe o supervisor desciende en un 0.24%.

Las aspiraciones salariales de ciertas especialidades también muestran diferencias según el seniority. En posiciones de jefe o supervisor, Negocios Internacionales presenta la remuneración solicitada más alta: llega a los S/10,000.

Para los perfiles senior y semisenior, el puesto de Testing Quality Assurance & Quality Control (procesos complementarios para garantizar la calidad del software) lidera con S/5,500. Mientras tanto, en el segmento junior, Finanzas Internacionales acumula la mayor pretensión salarial, con S/4,000.

¿El peso de la experiencia se refleja en los salarios?

Expectativas en los puestos de trabajo

Para mapear cómo se comportan las pretensiones salariales en el mercado laboral, Bumeran puso foco en distintos puestos junior y senior, e identificó cuáles destacan por los salarios más altos y más bajos solicitados en abril.

Es oportuno recordar que el factor elecciones 2026 no pasó desapercibido en el mercado laboral. La incertidumbre política ha llevado al empresariado a tomar cautela incluso desde meses previos a los comicios de abril, lo que ha generado más contratos temporales y, con ello, mayores negociaciones salariales.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuentas corrientes: S/4,000

Consultorías: S/ 1,600

COMERCIAL

Desarrollo de negocios: S/ 2,700

Call center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Diseño industrial: S/ 3,000

Media Planning: S/ 1,500

OTROS

Trabajo social: S/ 4,000

Pasantía / Trainee: S/ 1,130

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de obra: S/ 4,000

Almacén, depósito, expedición: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Compensación y planilla: S/ 3,000

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Internet: S/ 3,800

Soporte técnico: S/ 2,000

Posiciones senior y semisenio r

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas internacionales: S/5,000

Facturación: S/ 2,000

COMERCIAL

Desarrollo de negocios: S/ 4,000

Call center: S/ 1,800

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad social: S/ 4,500

E-commerce: S/ 2,500

OTROS

Seguridad industrial: S/ 4,500

Ventas Internacionales / exportación: S/ 2,000

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de obra: S/ 5,000

Distribución: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Administración de personal: S/ 3,500

Capacitación: S/ 2,100

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Testing / QA / QC: S/ 5,500

Redes: S/ 2,700

Aspiración salarial según el área de trabajo.

¿Dónde están las ofertan laborales?

Las preferencias laborales de los peruanos durante abril estuvieron encabezadas por las posiciones de Administración, que captaron el 7.21% de las postulaciones; seguidas por Comercial, con 5.99%; Minería, petróleo y gas, con 4.92%; Recursos Humanos, con 4.28%; y Ventas, con 3.81%.

Por otro lado, las categorías con mayor volumen de avisos de trabajo publicados en el portal fueron Comercial, con el 8.53% del total de ofertas; Ventas, con el 7.85%; Administración, con el 3.93%; Contabilidad, con el 3.70%; y Atención al Cliente, con 3.62%.

El Index Bumeran también evidencia que la brecha salarial de género alcanza un 9.21% en abril: mientras los hombres solicitan en promedio S/3,505 mensuales, las mujeres requieren S/3,209.

No obstante, cabe subrayar que, en el lapso de análisis, el salario medio requerido por los hombres disminuye un 0.89% y el salario medio requerido por las mujeres asciende un 0.23%

Hay incluso más cifras: el 41.66% de las postulaciones de todos los niveles de seniority provienen de mujeres y el 58.34% les corresponde a los hombres. En comparación con el mes anterior, se observa un incremento de 0.33% en las postulaciones femeninas.

Sin embargo, a medida que crece el nivel de responsabilidad dentro de las empresas, la participación femenina en las postulaciones laborales se reduce.

Puntualmente, el posiciones junior, las mujeres reúnen el 45.75% de las postulaciones y los hombres el 54.25%. En cargos semisenior y senior, la participación femenina cae a 33.99%, mientras que la masculina sube a 66.01%. En tanto, en puestos de jefe o supervisor, las mujeres representan solo el 27.66% de las postulaciones, frente al 72.34% de los hombres.