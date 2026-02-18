El reciente reglamento que reconoce a las billeteras digitales como un medio válido para pagar sueldos y beneficios laborales marca un hito en el sistema de pagos en el Perú. La medida, permite que las remuneraciones se abonen a través de cuentas de dinero electrónico, siempre que haya un acuerdo libre entre empleador y trabajador y se cumplan estándares de seguridad y transparencia.

El jefe de proyectos de Buk Perú, Jimmy Huatuco, señala que más allá del entusiasmo por la innovación, la norma también inaugura una nueva zona de fiscalización.

“No basta con transferir el dinero a una billetera digital. El empleador debe poder demostrar que hubo consentimiento informado, que el medio está autorizado por la SBS y que el pago es trazable. De lo contrario, se expone a contingencias laborales”, explica.

Para el especialista, el reto está en pasar de la informalidad digital a una gestión tan rigurosa como la bancaria. El reglamento establece que las billeteras deben estar vinculadas a cuentas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y prohíbe que el empleador imponga una plataforma específica.

Cabe mencionar que el reglamento que habilita billeteras digitales para el pago de remuneraciones se concreta con la aprobación del Reglamento de la Ley N° 32413, mediante el Decreto Supremo N° 011-2026-EF.

El papel de los aliados tecnológicos

Para Gina Marcela Moreno, product development manager de TIVIT LATAM, contar con aliados especializados es clave para implementar pagos digitales de manera robusta.

Comentó que el avance de las billeteras digitales seguirá creciendo. De hecho, el BCRP proyecta que los pagos digitales en Perú crecerán a tasas de dos dígitos en los próximos años. Adoptar el pago de los sueldos y beneficios por billetera digital puede ser un paso natural para muchas empresas, siempre que se priorice la ciberseguridad, añadió.

“El pago de los sueldos vía billetera digital no solo es una tendencia, es una oportunidad para modernizar y fortalecer la relación con los colaboradores. Pero la confianza se construye con estrategias de seguridad claras y educación constante”, concluye Moreno.

Guía rápida

Por su parte, Jimmy Huatuco comparte lo que sí y lo que no permite la nueva norma.

Sí: pagar sueldos, gratificaciones y otros beneficios mediante billeteras digitales autorizadas.

Sí: usar este medio tanto en el sector público como privado, con acuerdo previo.

Es importante saber que el uso de estos medios no reemplaza a las cuentas bancarias tradicionales: es una alternativa voluntaria, pensada especialmente para trabajadores no bancarizados, subrayó.

“La inclusión financiera no puede lograrse a costa de derechos laborales. La clave es que la tecnología se adapte a la ley, y no al revés”, dijo Huatuco.

No: obligar al trabajador a usar una billetera específica.

No: omitir el registro y respaldo de los pagos realizados.

No: usar plataformas no supervisadas por la SBS.

Errores frecuentes que pueden costar multas

No documentar la elección del trabajador.

No verificar que la billetera esté autorizada.

No integrar estos pagos al sistema de planillas.

No conservar comprobantes digitales.



