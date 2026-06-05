Durante mayo, el sol peruano registró una importante apreciación frente al dólar. Si bien parte de este movimiento respondió al debilitamiento de la moneda estadounidense con respecto a las monedas emergentes, un factor igual o incluso más relevante fue la mejora en las expectativas de los inversionistas respecto al proceso electoral peruano, particularmente entre los participantes no residentes.

A inicios del mes pasado, el tipo de cambio alcanzó máximos anuales cercanos a S/3.54 por dólar, en un contexto de creciente incertidumbre política y ante la posibilidad de una segunda vuelta entre candidatos percibidos por el mercado como menos favorables para la inversión privada. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente conforme se publicaron las primeras encuestas electorales.

Este conjunto de señales generó una importante presión vendedora de dólares, liderada principalmente por inversionistas extranjeros.

No obstante, el impacto sobre el tipo de cambio fue más acotado de lo que muchos participantes esperaban. La intervención oportuna del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), mediante instrumentos como swaps cambiarios compra y certificados de depósito en dólares, contribuyó a moderar la velocidad de apreciación de la moneda local y a reducir la volatilidad del mercado.

Hacia adelante, seguimos considerando que el principal determinante del tipo de cambio en el corto plazo será el resultado de las elecciones generales. Actualmente, el dólar se mantiene en un rango relativamente estrecho de entre S/3.40 y S/3.43, reflejando la cautela de los inversionistas ante la ausencia de nuevas encuestas públicas que permitan inferir con mayor claridad las probabilidades de victoria de cada candidato.

Más allá del ruido político, los fundamentos macroeconómicos del Perú continúan siendo sólidos. El país mantiene una posición externa favorable, respaldada por una cuenta corriente positiva y una balanza comercial que registra máximos históricos. El superávit comercial, cercano a US$38,900 millones, ha sido impulsado por el dinamismo de las exportaciones y por términos de intercambio excepcionalmente altos.

A ello se suma la presencia de un banco central autónomo y con amplia credibilidad, que cuenta con herramientas suficientes para atenuar episodios de volatilidad excesiva en el mercado cambiario. Por ello, independientemente del resultado electoral, la evolución del tipo de cambio seguirá encontrando soporte en los fundamentos macroeconómicos que continúan diferenciando al Perú dentro de la región.

Rodrigo Cárdenas es FX Trader Associate de BBVA en Perú.

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