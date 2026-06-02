Las tiendas de moda continúan liderando la oferta comercial en los malls limeños, mientras cadenas asiáticas como Miniso y Yoyoso siguen expandiendo su presencia. Foto: Andina
Las tiendas de moda continúan liderando la oferta comercial en los malls limeños, mientras cadenas asiáticas como Miniso y Yoyoso siguen expandiendo su presencia. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Más allá de los proyectos previstos para este y los próximos años, el más reciente reporte de la consultora Binswanger ofrece una radiografía del sector retail y de su evolución en Lima Metropolitana. Al cierre de mayo de 2026, el estudio identificó 40 centros comerciales en operación, con una mayor concentración en las zonas de Lima Top, que reúnen cerca de diez malls. Uno de los indicadores que concentra mayor atención es el comportamiento de las rentas fijas de los locales comerciales. Tras los ajustes registrados el último año, ¿qué podría ocurrir con los alquileres luego de las elecciones presidenciales?

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