Gary Tafur, vicepresidente de Finanzas y Estructuración de Fibra Prime, destacó que durante el primer trimestre la compañía incorporó cuatro nuevos activos estratégicos a su portafolio, entre ellos los edificios de oficinas Jirón Ica (Lima) y JDA 798 (San Isidro), además de dos inmuebles logísticos ubicados en Huachipa y Lurín. “Estas adquisiciones fortalecen nuestra presencia en los segmentos de oficinas y logística, y además aportan a la diversificación del portafolio”, explicó.

Con estas operaciones, Fibra Prime cerró el trimestre con 40 inmuebles, un área bruta rentable de 298,990 metros cuadrados (m2) y una tasa de ocupación cercana al 95%. Tafur indicó además que los ingresos por rentas alcanzaron los US$ 5.62 millones, lo que representó un crecimiento de 34% frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, precisó que el NOI —margen bruto de explotación de los inmuebles— ascendió a US$ 4.95 millones, equivalente a un margen de 88%, mientras que el ebitda llegó a US$ 3.67 millones, con un margen de 65% sobre ingresos.

En relación con las nuevas adquisiciones, comentó que la compañía concretó compras por más de US$ 39 millones durante el primer trimestre. Del total, US$ 23.4 millones fueron destinados a dos inmuebles de oficinas, mientras que cerca de US$ 16 millones se orientaron a la adquisición de dos activos logísticos . “El enfoque se mantiene en activos que aporten diversificación y contratos de alquiler de calidad, alineados con nuestra estrategia de crecimiento”, señaló el ejecutivo.

Sobre las adquisiciones en el segmento de oficinas, Tafur destacó el edificio Jr. Ica, que cuenta con una ocupación de 99%, un valor aproximado de US$ 5.4 millones y un área bruta rentable de 4,076 m2. Asimismo, resaltó la incorporación del edificio JDA 798, valorizado en alrededor de US$ 18 millones. El inmueble cerró marzo con una ocupación de 51%; no obstante, el ejecutivo aclaró que actualmente ya alcanza cerca del 75% de ocupación de su área arrendable.

“Se trata de una inversión muy atractiva en términos comerciales, con un alto potencial de rendimiento a partir de una gestión activa de comercialización y renovación de contratos de alquiler”, afirmó.

En el segmento logístico, indicó que los activos comprados presentan ocupaciones superiores al 95%, lo que contribuye a consolidar la estrategia de expansión de Fibra Prime. “Consideramos que estas adquisiciones fortalecen la generación de flujos sostenibles para nuestros inversionistas. En el segmento logístico, el activo de Huachipa cuenta con un área bruta arrendable de 10,250 m2 y una ocupación de 100%, mientras que el inmueble de Lurín posee 29,151 m2 de área bruta arrendable y una ocupación de 96%”, dijo.

En línea con esta expansión, el directivo agregó que al cierre del primer trimestre los activos administrados por Fibra Prime ascendieron a US$ 273.7 millones, lo que representó un crecimiento de 44% frente al mismo periodo del año anterior. “El portafolio al cierre de marzo está compuesto por 27 activos de oficinas, 6 logísticos y 7 comerciales. Además, administramos 296 contratos de arrendamiento y el 65% de los ingresos están en dólares”, anotó.

Asimismo, relató que el 71% del valor del portafolio se concentra en oficinas, mientras que más del 20% corresponde a activos logísticos, segmentos en los que la compañía continúa fortaleciendo su presencia. En cuanto a la generación de ingresos, las rentas contractuales anualizadas —calculadas sobre los contratos vigentes al cierre de marzo— alcanzan los US$ 24.9 millones. Sin embargo, estimó que, en un escenario estabilizado, las rentas podrían elevarse hasta US$ 29.8 millones anuales .

“Este escenario considera la ejecución del 100% del capital adjudicado en la última colocación, así como una ocupación plena y el potencial incremento de ingresos derivado de renovaciones de contratos”, sostuvo.

Fibra Prime reforzó su apuesta logística con activos en Huachipa y Lurín, ambos con ocupaciones superiores al 95%. Foto: Andina

¿Oficinas, logístico y comercial?

En cuanto al desempeño por segmentos, el portafolio de oficinas cerró el primer trimestre con 27 edificios, valorizados en más de US$ 190 millones y con un área rentable de 115,000 m2. “El segmento oficinas mantiene una ocupación superior al 88%, con 135 contratos de arrendamiento activos, lo que refleja una base de inquilinos estable y diversificada”, agregó.

El vocero indicó que las rentas contractuales anualizadas de este segmento alcanzaron los US$ 16.4 millones, equivalente a un rendimiento de 8.6% sobre el valor invertido. Sin embargo, estimó que en un escenario de ocupación plena y considerando el actual ciclo expansivo del mercado de oficinas, las rentas podrían elevarse hasta US$ 20.3 millones anuales, con un rendimiento potencial de 10.3%.

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Durante el trimestre, además, se renovaron 23 contratos en zonas como el Centro de Lima, San Isidro y Miraflores. Estas renovaciones permitieron elevar los ingresos anuales asociados de US$ 1.3 millones a US$ 1.52 millones, lo que implicó un incremento cercano al 16%.

Respecto al segmento logístico, Tafur dijo que el portafolio está compuesto por seis activos valorizados en más de US$ 57 millones y con cerca de 144,000 m2 de área rentable. “Este segmento mantiene una ocupación de 100%, con nueve contratos de arrendamiento y todos los ingresos dolarizados, lo que nos brinda estabilidad y protección frente a la volatilidad cambiaria”, sostuvo.

Las rentas anualizadas del negocio logístico alcanzaron los US$ 5.63 millones, con un rendimiento de 9.26% sobre el valor de los activos. Tafur añadió que la demanda por infraestructura logística continúa creciendo, especialmente en zonas estratégicas como Huachipa y Lima Sur.

En el caso del portafolio comercial, Fibra Prime cuenta con siete inmuebles valorizados en US$ 25.7 millones y un área rentable de 8,783 m2. “Este segmento mantiene una ocupación superior al 90%, con 144 contratos de alquiler, lo que refleja una gestión comercial activa y una rotación saludable”, alegó.

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Las rentas anualizadas del segmento comercial alcanzaron los US$ 2.86 millones, equivalente a un rendimiento de 11.1% sobre el valor invertido. Estos activos, en detalle, se ubican en zonas estratégicas como el Centro de Lima y San Isidro, con arrendatarios de alto tráfico y visibilidad.

A nivel consolidado, los ingresos por rentas de Fibra Prime sumaron US$ 5.62 millones durante el primer trimestre, un crecimiento de 34% frente al mismo periodo del año anterior. “Este desempeño refleja el impacto de la expansión del portafolio y las eficiencias operativas que hemos logrado alcanzar”, subrayó.

La compañía prepara una nueva emisión de hasta US$ 75 millones para financiar futuras adquisiciones inmobiliarias, principalmente en logística. Foto: Andina

Levantamiento de capital: ¿compra a la vista?

Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, contó a Gestión que la compañía prepara continuar creciendo, apalancada en el mercado de capitales y en el mayor dinamismo que viene mostrando el sector inmobiliario. “El mercado empieza a validar la historia de Fibra Prime. Hoy no solo tenemos buenos activos y contratos, sino también más liquidez, mayor frecuencia de negociación y una base creciente de inversionistas”, sostuvo.

En ese contexto, Ramos anunció la sexta colocación de certificados de participación de Fibra Prime, con la que la compañía busca levantar hasta US$ 75 millones para continuar expandiendo el portafolio inmobiliario . “La idea es seguir comprando activos que generen valor, diversifiquen el portafolio y permitan seguir incrementando los dividendos para nuestros inversionistas”, reiteró.

La emisión tendrá un precio de US$ 6.40 por certificado y se desarrollará en dos etapas. La primera contemplará un periodo de suscripción preferente para los actuales inversionistas entre el 16 y el 22 de junio, mientras que posteriormente se realizará una oferta pública con el remanente no colocado.

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Ramos aseguró que el levantamiento de capital llega en un contexto favorable para el sector inmobiliario, marcado por altos niveles de ocupación y menores tasas de interés. “Estamos viendo un muy buen momento para el real estate, no solo en Perú sino también en otros mercados como Chile y Estados Unidos. Queremos aprovechar este ciclo positivo que podría extenderse entre tres y cuatro años más”, comentó.

Asimismo, destacó que el vehículo ha mostrado una mejora significativa en liquidez bursátil. Según detalló, la frecuencia de cotización de Fibra Prime pasó de 15% a 85% durante el primer trimestre, incluso alcanzando picos de 95%. “Hoy prácticamente se negocia Fibra Prime todos los días en la Bolsa de Valores de Lima. Antes era un instrumento con poca presencia en pantalla y ahora tiene una participación mucho más activa”, afirmó.

Así, el monto negociado en bolsa se duplicó entre febrero y marzo, pasando de US$ 2.2 millones a US$ 4.4 millones, mientras que el número de operaciones aumentó de 400 a 800 transacciones. Además, la base de inversionistas ya supera los 1,400 participantes, entre inversionistas retail e institucionales. “ Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Queremos llegar a tener entre 5,000 y 8,000 inversionistas en los próximos años ”, indicó.

Los recursos de la nueva emisión, en concreto, estarán orientados principalmente a concretar nuevas adquisiciones inmobiliarias, con foco en el segmento logístico, aunque sin descartar oportunidades en el negocio comercial . “La meta con este levantamiento de capital es seguir comprando activos que aporten valor al portafolio. Hoy vemos oportunidades interesantes, especialmente en logística, aunque también podríamos evaluar algún activo comercial si cumple con nuestros criterios de rentabilidad y diversificación ”, señaló el ejecutivo.

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Añadió que la estrategia apunta a fortalecer el crecimiento del vehículo y avanzar hacia la meta de administrar US$ 1,000 millones en activos inmobiliarios.