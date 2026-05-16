Fibra Prime continúa expandiendo su portafolio con foco en oficinas y logística. Foto: Andina
Fibra Prime continúa expandiendo su portafolio con foco en oficinas y logística. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Al cierre del primer trimestre de 2026, Fibra Prime —fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios— mantuvo activo su apetito de adquisiciones y sumó nuevos activos por casi US$ 40 millones en lo que va del año. A diferencia de periodos anteriores, la estrategia no se limitó al Centro de Lima, ya que el fideicomiso amplió su radio de acción hacia nuevas ubicaciones fuera del casco histórico de la ciudad. ¿Dónde se ubican estas nuevas incorporaciones y está el fideicomiso preparando un levantamiento de capital para continuar con su expansión?

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