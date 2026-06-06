Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: GEC
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Daniel Seclen Parraguez
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y precisó que las condiciones actuales en el aeropuerto Jorge Chávez son complicadas, a pesar de que existen aerolíneas que han apostado por el país con nuevas rutas.

Durante la 82 Asamblea Anual de la IATA realizada en Rio de Janeiro,

Cerda recordó que la industria aérea presentó diversas propuestas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el objetivo de alcanzar un punto medio entre las partes.

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“Parece ser que este gobierno no tiene decisión prácticamente. (…) Yo soy el primero que quiero ver más conectividad en Lima. Pero las condiciones hoy en día son más complicadas en el aeropuerto”, señaló en el evento.

“Se está viendo anuncios de nueva conectividad, más conectividad hacia Venezuela últimamente que anuncios hacia Perú”, añadió en otro momento.

Así arrancó la 82 Asamblea Anual de la IATA. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
Así arrancó la 82 Asamblea Anual de la IATA. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
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A pesar de ello, el representante de IATA manifestó que el sector mantiene expectativas en relación con el próximo gobierno y que se encuentra abiertos al diálogo.

“Estamos a disposición del nuevo gobierno, cuando se elija. Estaremos, como digo, a pie de cañón, en la puerta de abre el gobierno y el sector”, puntualizó.

La 82 Asamblea Nacional de la IATA se viene realizando en Rio de Janeiro, Brasil, los días 6,7 y 8 de junio, con representantes y autoridades del sector aviación de todo el mundo.

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Otros datos

Cerdá en su exposición en el evento, indicó que la TUUA ha provocado la cancelación de 8 rutas internacionales y el desvío de 11 nuevas rutas que dejarán de usar Lima como hub.

Además, se calculó que esto generó una caída de US$ 85 millones en gasto turístico, afectando otras áreas de la economía peruana y, también, la conectividad en el aeropuerto Jorge Chávez.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.

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