La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un comunicado oficial para expresar su preocupación ante la posible exclusión del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa de la solicitud de crédito suplementario para el año 2026.

Señaló, en ese sentido, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría comprometiendo la continuidad de “una de las obras de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo económico del país”.

Jorge Chávez bajo la lupa

La CCL indicó que, de confirmarse esta decisión, el MEF estaría asumiendo la responsabilidad de retrasar o paralizar el principal acceso de alto estándar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una infraestructura estratégica diseñada para convertir al Perú en un hub logístico, comercial y turístico de alcance regional.

“Resulta contradictorio que, mientras el país invierte miles de millones de soles en la modernización del aeropuerto, el puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, se pretenda retirar el financiamiento precisamente de la obra que permitirá conectar eficientemente estas infraestructuras con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales ”, se pudo leer en el aviso.

Según enumeró el gremio, las consecuencias serían severas para el comercio exterior, el turismo, la atracción de inversiones, el transporte de carga, los viajes de negocios y la competitividad del Perú.

“Asimismo, se afectaría la imagen internacional del país y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la capacidad del Estado para ejecutar proyectos prioritarios”, complementó.

Así sería la Vía Expresa Santa Rosa. (Foto: referencial)

¿Y los estudios aprobados?

La CCL subrayó que esta situación contradice los esfuerzos que vienen realizando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de la Producción (Porduce), PromPerú, ProInversión y el sector privado para posicionar al Perú como un centro logístico y de negocios de primer nivel en Sudamérica.

“Más preocupante aún es que el proyecto cuenta con estudios aprobados, contratos listos para ejecución, contratistas seleccionados y una importante inversión pública ya realizada. Una eventual paralización generaría sobrecostos, retrasos, riesgos contractuales y un innecesario perjuicio para el país”, expresó el gremio.

Cámara de Comercio de Lima exhortó, por tanto, al MEF a reconsiderar de manera urgente esta decisión y garantizar los recursos necesarios para la continuidad del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa.

“El Perú no puede darse el lujo de inaugurar uno de los aeropuertos más modernos de América Latina sin contar con el acceso vial que garantice su operación eficiente y competitiva. La Vía Expresa Santa Rosa no es una obra más; es una infraestructura estratégica para el futuro económico, comercial y turístico del país”, concluyó.