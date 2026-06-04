Según enumeró el gremio, las consecuencias serían severas para el comercio exterior, el turismo, la atracción de inversiones y más. (Foto: LAP)
Según enumeró el gremio, las consecuencias serían severas para el comercio exterior, el turismo, la atracción de inversiones y más. (Foto: LAP)
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Redacción Gestión
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un comunicado oficial para expresar su preocupación ante .

Señaló, en ese sentido, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría comprometiendo la continuidad de “una de las obras de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo económico del país”.

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Jorge Chávez bajo la lupa

“Resulta contradictorio que, mientras el país invierte miles de millones de soles en la modernización del aeropuerto, el puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, se pretenda retirar el financiamiento precisamente de la obra que permitirá conectar eficientemente estas infraestructuras con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales, se pudo leer en el aviso.

Según enumeró el gremio, las consecuencias serían severas para el comercio exterior, el turismo, la atracción de inversiones, el transporte de carga, los viajes de negocios y la competitividad del Perú.

Así sería la Vía Expresa Santa Rosa. (Foto: referencial)
Así sería la Vía Expresa Santa Rosa. (Foto: referencial)
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¿Y los estudios aprobados?

La CCL subrayó que esta situación contradice los esfuerzos que vienen realizando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de la Producción (Porduce), PromPerú, ProInversión y el sector privado para posicionar al Perú como un centro logístico y de negocios de primer nivel en Sudamérica.

, expresó el gremio.

Cámara de Comercio de Lima exhortó, por tanto, al MEF a reconsiderar de manera urgente esta decisión y garantizar los recursos necesarios para la continuidad del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa.

“El Perú no puede darse el lujo de inaugurar uno de los aeropuertos más modernos de América Latina sin contar con el acceso vial que garantice su operación eficiente y competitiva. La Vía Expresa Santa Rosa no es una obra más; es una infraestructura estratégica para el futuro económico, comercial y turístico del país”, concluyó.

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