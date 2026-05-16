El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) iniciará desde este sábado 17 de mayo la marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Morales Duárez debido al inicio de la construcción del Puente Santa Rosa, infraestructura que conectará de forma definitiva la vía con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

Las restricciones comprenderán un cierre parcial de aproximadamente 600 metros en la avenida Morales Duárez, específicamente entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio, en el Callao. La medida permitirá ejecutar las primeras obras preliminares del proyecto.

El plan de desvío comenzará oficialmente desde las 8:00 a.m. de este sábado, aunque los trabajos de implementación arrancarán desde la medianoche.

Inicia proyecto Puente Santa Rosa. (Foto: MTC)

Cerrarán parcialmente dos carriles en Morales Duárez

El arquitecto Lorenzo Ruiz, especialista en gestión de proyectos de Provías Nacional, explicó que el cierre comprenderá dos carriles de la avenida Morales Duárez. Sin embargo, aseguró que estos serán compensados mediante la habilitación de una vía auxiliar para mantener el tránsito hacia el aeropuerto Jorge Chávez.

“Se están cerrando parcialmente dos carriles. Sin embargo, se están ‘recuperando’ con la habilitación de una vía auxiliar”, indicó durante entrevista con Canal N.

El funcionario agregó que se implementaron nuevos semáforos, señalización y paneles informativos para orientar a los conductores durante el periodo de desvíos.

Asimismo, precisó que las personas que lleguen desde la avenida Néstor Gambetta también podrán acceder mediante las rutas alternas habilitadas temporalmente.

El plan de desvío en la avenida Morales Duárez iniciará este sábado. Foto: MTC.

Obra del puente tardará dos años

Provías Nacional indicó que la construcción del Puente Santa Rosa demandará aproximadamente dos años y busca convertirse en el acceso definitivo hacia el nuevo terminal aéreo.

La infraestructura contará con vías permanentes y auxiliares, accesos peatonales y vehiculares, además de trabajos de mejoramiento de defensa ribereña y tratamiento paisajístico en el entorno urbano cercano al aeropuerto.

Las primeras labores comprenderán obras preliminares como instalación de cercos provisionales, limpieza de terreno, trabajos topográficos y movimiento de tierras para ejecutar los cimientos del Puente Santa Rosa.

Cabe recordar que este puente se construye bajo el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con el Francia, a través del PMO Vías. De hecho, esta fue la única obra que logró concretar la procura. Hay que recordar que el PMO también tiene bajo su mirada a la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, las que han tenido inconvenientes por la falta de recursos señalado por el Gobierno.