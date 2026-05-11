Organismo advierte que el MTC tiene déficit presupuestal de S/ 65 millones para continuar actividades del proyecto en 2026. (Foto: Andina)
Organismo advierte que el MTC tiene déficit presupuestal de S/ 65 millones para continuar actividades del proyecto en 2026. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Contraloría General alertó que el contratista a cargo de ejecutar las obras del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC) “ha proyectado la ampliación no justificada de la fecha de culminación del proyecto de diciembre de 2026 a diciembre de 2028″, lo que podría ocasionar el incremento de su costo total y generar un nivel elevado de incertidumbre respecto a su finalización.

En el , se señala que el consorcio contratista presentó en febrero último un cronograma bimensual con modificaciones en la duración de diversas actividades relacionadas al edificio del Terminal de Pasajeros (paquete 6) y cerco perimétrico (paquete 2) que forman parte de las obras principales del proyecto, extendiendo la fecha de finalización de los trabajos de construcción para el 13 de diciembre de 2028, lo que representa un desfase de 712 días con respecto a la fecha de culminación establecida en el contrato.

“La acción del consorcio contraviene las disposiciones contractuales que establecen que un cronograma bimensual debe cumplir con los mismos requisitos del cronograma inicial y que, si en algún momento el avance real de los trabajos es demasiado lento para culminarlos dentro del plazo establecido, el ingeniero (supervisor) podrá ordenar al contratista la presentación de un programa revisado y un informe justificativo que describa los métodos propuestos para agilizar el avance y completar las obras en el plazo de término previsto”, sostuvo la Contraloría.

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Asimismo, en una visita de inspección al proyecto, la comisión de control constató , según indicó, un retraso injustificado de 27% en el Terminal de Pasajeros y en el cerco perimétrico a marzo último, evidenciándose un ritmo de ejecución insuficiente para cumplir con el plazo contractual vigente.

“Aunado a ello, el contratista decidió unilateralmente suspender la ejecución de trabajos en el mencionado terminal manteniendo solo las obras de estructura metálica del techo, así como la paralización de labores en el cerco perimétrico; ambas actividades críticas del proyecto. Cabe señalar que, de acuerdo con el informe de control, toda suspensión de trabajos sin instrucción previa y expresa del ingeniero (supervisor) carecería de sustento contractual”, añadió el órgano ce control.

las cuales incrementaron el monto del contrato. La inversión actualizada asciende a S/ 3′067,602. 848, agregó.

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Organismo advierte que se evidenció deuda por US$ 895 mil a proveedores de comunidades campesinas.(Foto: Andina)
Organismo advierte que se evidenció deuda por US$ 895 mil a proveedores de comunidades campesinas.(Foto: Andina)

Déficit presupuestal

Otro hecho relevante advertido por la comisión de control es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no dispone de los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos programados para este año a fin de ejecutar las actividades del proyecto, lo que pone en riesgo la continuidad de la ejecución física de la obra.

El déficit presupuestal asciende a S/ 65′358,641, considerando que la entidad programó realizar gastos por S/ 477′422, 367, pero tiene un presupuesto asignado de S/ 412′063, 726, lo que afectaría la contraprestación oportuna de los compromisos asumidos y la disponibilidad financiera para aquellos compromisos previstos a suscribirse en el presente año fiscal.

Deudas con comunidades campesinas

Además, la Contraloría alertó el retraso por parte del contratista en los pagos a los proveedores de las comunidades del área de influencia directa (AID) que asciende a US$ 895,562, lo que podría generar conflictos sociales y afectar la ejecución de las obras principales. Las comunidades campesinas indígenas afectadas son Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona ubicadas en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba.

Un informe de febrero de 2026 de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en ingles) indica que la acumulación de montos significativos de la deuda a las comunidades viene siendo una situación recurrente por parte del contratista durante los últimos años, por lo que la Contraloría señaló en su informe que corresponde al MTC establecer las medidas pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de los pagos a los proveedores locales.

Los resultados del informe de control, que comprendió el período del 6 al 21 de abril de 2026, fueron notificados al titular del Viceministerio de Transportes del MTC para que se adopten las acciones correctivas correspondientes a fin de asegurar la continuidad del proyecto, cuya finalidad es potenciar la infraestructura aeroportuaria y el transporte aéreo en Cusco para fomentar el turismo sostenible en beneficio del desarrollo socioeconómico de la región.

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