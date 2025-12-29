El fallo señala que el Estado peruano incumplió el pago ordenado en un arbitraje internacional perdido frente a la empresa que iba a construir el Aeropuerto de Chinchero. (Foto: ProInversión)
El fallo señala que el Estado peruano incumplió el pago ordenado en un arbitraje internacional perdido frente a la empresa que iba a construir el Aeropuerto de Chinchero. (Foto: ProInversión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un juez federal de Estados Unidos determinó que el Perú se encuentra en situación de default por no cumplir con el pago de US$ 91 millones determinados en el arbitraje internacional que el Estado perdió frente a , empresa que iba a construir el .

El fallo emitido el pasado 22 de diciembre precisó que el Estado peruano no solo no pagó el monto ordenado sino que tampoco respondió adecuadamente al proceso pues no presentó abogados para defenderse.

De acuerdo con Bloomberg, el juez Richard Leon confirmó que el laudo arbitral, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, era válido.

Perú nunca compareció ni presentó una respuesta”, escribió el juez.

No existe incertidumbre sobre las obligaciones financieras de Perú con el demandante (…) Kuntur Wasi presentó una declaración afirmando que Perú aún no ha pagado ninguna suma adeudada”, agregó.

LEA TAMBIÉN:Arbitrajes y casos en el CIADI: esto pronostica el MEF en “el peor de los escenarios” para Perú

Anteriormente, . Ello habilitaba a la empresa demandante a ejecutar embargos o medidas legales contra activos del Estado peruano para recuperar el dinero.

Cómo se recuerda, el arbitraje está relacionado con la cancelación del contrato del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco.

El contrato fue firmado en 2014 y modificado en 2016, pero el proyecto fue rescindido por el Estado en 2017. Para el tribunal arbitral, la revocación de la concesión fue constituyó una violación del contrato.

Este caso se suma a las derrotas arbitrales y judiciales que vienen enfrentando entidades peruanas en Estados Unidos durante los últimos años por demandas de inversionistas extranjeros.

Otro caso reciente es el de la filial de ganó US$ 200 millones en arbitrajes contra Lima, que se negó a pagar pese a que fueron confirmados por tribunales estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

Minera Lupaka Gold gana millonario arbitraje contra Perú
López Aliaga apelará “hasta última instancia” arbitraje perdido en Estados Unidos
López Aliaga anuncia que Lima no pagará US$ 200 millones a Rutas de Lima pese a arbitraje perdido

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.