Un juez federal de Estados Unidos determinó que el Perú se encuentra en situación de default por no cumplir con el pago de US$ 91 millones determinados en el arbitraje internacional que el Estado perdió frente a Kuntur Wasi, empresa que iba a construir el Aeropuerto de Chinchero.

El fallo emitido el pasado 22 de diciembre precisó que el Estado peruano no solo no pagó el monto ordenado sino que tampoco respondió adecuadamente al proceso pues no presentó abogados para defenderse .

De acuerdo con Bloomberg, el juez Richard Leon confirmó que el laudo arbitral, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, era válido.

“Perú nunca compareció ni presentó una respuesta”, escribió el juez.

“No existe incertidumbre sobre las obligaciones financieras de Perú con el demandante (…) Kuntur Wasi presentó una declaración afirmando que Perú aún no ha pagado ninguna suma adeudada”, agregó.

Anteriormente, en mayo de este año, el Tribunal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) había declarado al Estado “en rebeldía” por no cumplir con el pago. Ello habilitaba a la empresa demandante a ejecutar embargos o medidas legales contra activos del Estado peruano para recuperar el dinero.

Cómo se recuerda, el arbitraje está relacionado con la cancelación del contrato del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco.

El contrato fue firmado en 2014 y modificado en 2016, pero el proyecto fue rescindido por el Estado en 2017. Para el tribunal arbitral, la revocación de la concesión fue constituyó una violación del contrato.

Este caso se suma a las derrotas arbitrales y judiciales que vienen enfrentando entidades peruanas en Estados Unidos durante los últimos años por demandas de inversionistas extranjeros.

Otro caso reciente es el de la filial de Brookfield Asset Management ganó US$ 200 millones en arbitrajes contra Lima, que se negó a pagar pese a que fueron confirmados por tribunales estadounidenses.