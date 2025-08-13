El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la conformación de un grupo de trabajo sectorial que elaborará un informe sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) firmado con la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, así como sobre la adenda N.° 1 y la resolución unilateral del acuerdo.

La Resolución Ministerial N.° 539-2025-MTC/01, establece que el objetivo es documentar y detallar los procesos de diseño, formulación y suscripción del contrato, considerando las deficiencias señaladas en un laudo arbitral.

También se revisará la suscripción de la adenda N.° 1 en presunto incumplimiento de la normativa de Asociaciones Público Privadas, y la resolución unilateral del contrato sin motivación suficiente en la causal de interés público invocada.

Plazos y composición

El grupo deberá instalarse en un máximo de cinco días hábiles y tendrá una vigencia de 15 días hábiles para emitir su informe. Estará integrado por representantes de:

Secretaría General (presidencia)

Despacho Viceministerial de Transportes

Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina General de Asesoría Jurídica

Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Los miembros desempeñarán sus funciones de manera ad honorem.

Declaraciones del ministro

El titular del MTC, César Sandoval, afirmó que esta medida forma parte de la lucha contra la corrupción y que el grupo de trabajo permitirá identificar responsabilidades penales, civiles y administrativas, tanto por acción como por omisión, de exfuncionarios y exservidores del sector.

“El actual Gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte no permitió que el Cusco y el Perú se quedaran sin el segundo aeropuerto internacional, por lo que impulsó un nuevo contrato transparente con el Gobierno de Corea del Sur, cuya obra está en plena ejecución”, señaló.