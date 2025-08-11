Municipalidad de Lima tomará acciones legales contra el MTC por imponerles multa de 160 millones de soles. (Fuente: Andina)
Municipalidad de Lima tomará acciones legales contra el MTC por imponerles multa de 160 millones de soles. (Fuente: Andina)
La anunció que tomará acciones legales contra el (MTC), luego de que este le impusiera una multa de 160 millones de soles por no contar con la certificación ambiental requerida para realizar las obras del .

Mariella Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de , calificó a este proceso sancionador como “acoso político”.

“Consideramos que es un acoso político, porque esa es una acción aleatoria a lo de los trenes. Y la va a establecer las acciones legales tanto técnicas como legales correspondientes”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Cabe recordar que precisó que, mediante un oficio con fecha del 31 de octubre del 2024, advirtió a la que no contaba con la certificación ambiental requerida en el marco de la ejecución del . Sin embargo, pese a esta advertencia, las obras continuaron.

Por ello, según precisó la entidad de Transportes y Comunicaciones, se le impuso el mencionado proceso sancionador.

En tanto, , Renzo Reggiardo, pidió al Ejecutivo a restablecer el diálogo para evaluar la multa impuesta y entablar conversaciones para el proyecto del tren Lima-Chosica.

“Al premier, al señor Eduardo Arana, para que interponga sus buenos oficios en favor de no perjudicar y que ejecute lo que había planteado respecto a convocar a las partes de la , del s, en la propia PCM”, precisó Reggiardo.

El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, pidió al Ejecutivo a restablecer el diálogo para evaluar la multa, la cual fue impuesta por no contar con la certificación ambiental requerida para realizar las obras del proyecto Vía Expresa Sur. Foto: Anthony Niño de Guzmán
