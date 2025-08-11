La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que tomará acciones legales contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego de que este le impusiera una multa de 160 millones de soles por no contar con la certificación ambiental requerida para realizar las obras del proyecto Vía Expresa Sur.

Mariella Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna capitalina, calificó a este proceso sancionador como “acoso político”.

“Consideramos que es un acoso político, porque esa es una acción aleatoria a lo de los trenes. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima va a establecer las acciones legales tanto técnicas como legales correspondientes”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el MTC precisó que, mediante un oficio con fecha del 31 de octubre del 2024, advirtió a la Municipalidad de Lima que no contaba con la certificación ambiental requerida en el marco de la ejecución del proyecto de la Vía Expresa Sur. Sin embargo, pese a esta advertencia, las obras continuaron.

Por ello, según precisó la entidad de Transportes y Comunicaciones, se le impuso el mencionado proceso sancionador.

En tanto, el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, pidió al Ejecutivo a restablecer el diálogo para evaluar la multa impuesta y entablar conversaciones para el proyecto del tren Lima-Chosica.

“Al premier, al señor Eduardo Arana, para que interponga sus buenos oficios en favor de no perjudicar y que ejecute lo que había planteado respecto a convocar a las partes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la propia PCM”, precisó Reggiardo.