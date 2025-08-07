El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, un formato de decreto de urgencia para agilizar el proyecto sobre el tren Lima - Chosica.

En declaraciones a RPP, López Aliaga mencionó que este formato ha sido enviado a pedido del defensor del Pueblo.

“He enviado un formato de decreto de urgencia al señor premier, a pedido del defensor del Pueblo. Lo he enviado de buena fe. Cuando hay voluntad política las cosas salen rápido, pero si no hay, las cosas se demoran cinco años, se guardan y se canibalizan”, expresó el alcalde.

López Aliaga indicó que esperará el Ejecutivo considere el documento que les envió, pero remarcó que no se reunirá con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

“Yo no puedo estar reunido con una persona que adelanta opinión, que dice que esto va a funcionar en cinco años”, mencionó el alcalde.

Recordemos que el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, pidió, tanto a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y al concesionario Ferrovías Central Andina, quien actualmente opera la ruta por donde pasaría el tren Lima-Chosica, a alcanzar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sus propuestas para acortar los plazos y poner en operación este proyecto.